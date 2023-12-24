ГРАФИКИ | Долги жителей Эстонии растут как на дрожжах

Обзор долгового поведения эстонцев подготовила инфраструктурная компания финансовых услуг Aktiva Finance Group, которая провела подобное исследование уже второй раз в этом году. „В трудные для экономики времена в дополнение к обычному весеннему анализу неплатежеспособности мы решили оценить ситуацию сейчас, по состоянию на начало декабря, чтобы получить свежий обзор текущего положения потребителей“, - пояснили в компании.

Число должников существенно не увеличивается, но резко растут суммы долга

В этом экономическом кризисе интересно то, что все ощущают проблемы, но количество должников ни у одного кредитного учреждения чересчур сильно не увеличивается, а рост долгов очень разрознен. По сравнению с весной число должников увеличилось всего на 1500 человек. Всего у людей имеется 224 000 активных долга, которые необходимо обслуживать, а общий долг увеличился с 280 до 370 миллионов. Средняя сумма долга за полгода выросла с 3600 евро до 4400 евро.

Рынок труда зависит от устойчивости предпринимателей

Несмотря на увольнения во многих эстонских компаниях, рынок труда остается на исторически высоком уровне. В стране работает около 642 000 человек в возрасте от 20 до 64 лет, а также около 50 000 пенсионеров и студентов. По сравнению с началом года количество трудоустроенных сократилось всего на 1%.

Важный вопрос – как долго смогут продержаться предприниматели в нынешних условиях. Если произойдет экономический кризис, рынок труда также может рухнуть. Например, в 2010 году по сравнению с 2008 годом количество занятых сократилось примерно на 100 тысяч человек. Если такое событие произойдет снова, последствия будут гораздо более разрушительными, чем изоляция во время коронакризиса.

Далее мы подробнее рассмотрим долговую ситуацию по состоянию на ноябрь 2023 года.

Число лиц с платежными нарушениями осталось практически таким же, а рост составил несколько процентов за полгода - 83 253 весной 2023 года по сравнению с 84 910 в ноябре 2023 года.