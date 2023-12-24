ГРАФИКИ | Долги жителей Эстонии растут как на дрожжах(24)
Средняя сумма долга эстоноземельцев по сравнению с весной выросла на 800 евро. Быстрее всего число должников растет среди молодежи, пишет Delfi Ärileht.
Обзор долгового поведения эстонцев подготовила инфраструктурная компания финансовых услуг Aktiva Finance Group, которая провела подобное исследование уже второй раз в этом году. „В трудные для экономики времена в дополнение к обычному весеннему анализу неплатежеспособности мы решили оценить ситуацию сейчас, по состоянию на начало декабря, чтобы получить свежий обзор текущего положения потребителей“, - пояснили в компании.
Число должников существенно не увеличивается, но резко растут суммы долга
В этом экономическом кризисе интересно то, что все ощущают проблемы, но количество должников ни у одного кредитного учреждения чересчур сильно не увеличивается, а рост долгов очень разрознен. По сравнению с весной число должников увеличилось всего на 1500 человек. Всего у людей имеется 224 000 активных долга, которые необходимо обслуживать, а общий долг увеличился с 280 до 370 миллионов. Средняя сумма долга за полгода выросла с 3600 евро до 4400 евро.
Рынок труда зависит от устойчивости предпринимателей
Несмотря на увольнения во многих эстонских компаниях, рынок труда остается на исторически высоком уровне. В стране работает около 642 000 человек в возрасте от 20 до 64 лет, а также около 50 000 пенсионеров и студентов. По сравнению с началом года количество трудоустроенных сократилось всего на 1%.
Важный вопрос – как долго смогут продержаться предприниматели в нынешних условиях. Если произойдет экономический кризис, рынок труда также может рухнуть. Например, в 2010 году по сравнению с 2008 годом количество занятых сократилось примерно на 100 тысяч человек. Если такое событие произойдет снова, последствия будут гораздо более разрушительными, чем изоляция во время коронакризиса.
Далее мы подробнее рассмотрим долговую ситуацию по состоянию на ноябрь 2023 года.
Число лиц с платежными нарушениями осталось практически таким же, а рост составил несколько процентов за полгода - 83 253 весной 2023 года по сравнению с 84 910 в ноябре 2023 года.
К сожалению, средняя сумма существенно увеличилась и у тех должников, у которых более трех долгов, а это значит, что они получили откуда-то дополнительный кредит или другой ранее взятый кредит превратился в просроченный.
Проблемы с выплатами чаще встречаются у мужчин
Хотя в Эстонии доля женщин в общем числе населения выше, проблемы с платежеспособностью по-прежнему более распространены среди мужчин. Среди людей, испытывающих трудности с оплатой, доля женщин составляет 34% , тогда как мужчин - 66%. Несмотря на это, средний размер долга как мужчин, так и женщин остался, в целом, на том же уровне, более или менее равномерно распределившись по полу.
Количество долгов растет среди людей активного трудоспособного возраста
Число людей, у которых имеются долги, быстрее всего увеличивается в возрастной группе 18-25 лет, но резко снижается в возрастной группе 46+. Это показывает, что молодые люди менее ответственны и, следовательно, их уровень риска для кредиторов выше. Сокращение долга среди людей в возрасте 46+ подтверждает, что у людей есть доход или резервы, которые они могут использовать, чтобы выбраться из долговой ямы.
Суммы долгов эстонцев остаются выше
В Эстонии русскоязычные жители составляют 26% всех должников, а значит, русскоязычных среди должников пропорционально больше.
В то же время средний размер долга эстонцев более чем на 600 евро выше, чем в прошлом году, и у эстонцев также больше долгов в расчете на человека.
По сравнению с людьми, для которых эстонский и русский являются родными языками, количество и размер долгов людей, говорящих на других языках, меньше. Зачастую это связано с тем, что многие из них – иностранцы, постоянное место жительства которых находится не в Эстонии. Поэтому здесь меньше кредитных договоров и предел кредитных лимитов ниже.
Географическое распределение должников по уездам Эстонии в основном осталось прежним, но в Ида-Вирумаа уменьшилось.
Несмотря на трудности, с которыми сегодня приходится сталкиваться предпринимателям, рынок труда остается на удивление сильным, и будущее зависит от того, как долго предприниматели смогут продержаться. Однако совершенно очевидно, что потери кредиторов в ближайшей перспективе скорее увеличатся за счет роста средней суммы долга, что, в свою очередь, будет усиливаться высокими процентными ставкам.
Aktiva Finance Group оценивает кредитоспособность физических лиц и управляет просроченными кредитными портфелями через OÜ Krediidiregister и OÜ Julianus Inkasso.
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