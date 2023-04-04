Новости Эстонии
04.04.2023, 07:20

„По уши в долгах“. Семья не пожалела пяти лет и оспорила в суде долг перед инкассо-фирмой, которая теперь должна им

 
Выигравшие суд делятся опытом: не позволяйте закатать себя в асфальт!
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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva

Для того, чтобы расплатиться с долгами, разорившийся бизнесмен Виталий, проблемы которого выросли в несколько раз после передачи долгов инкассо-фирмам, продает свою дорогую квартиру в Нарве и на мизерный остаток собирается покупать жилье в Кохтла-Ярве. Вместе с маклером Ольгой они едут в шахтерский город, присматривают скромное жилье и договариваются о сделке.

С этого места могла начаться другая история: без долгов и с тернистым путем к восстановлению потерянного, но придется поставить точку. Наутро следующего дня бизнесмена находят покончившим с собой в проданной квартире, ключи от которой он должен был передать чуть позже. Это не сюжет для драматического фильма, это реальная история, которая в то время (начало 2000-х) очень потрясла маклера Ольгу.

Десятью годами позже Ольга (56), занимавшаяся бизнесом в сфере недвижимости и живущая тогда еще в Нарве (сейчас семья переехала в Таллинн) сама попала в цепкие лапы фирм по выколачиванию долгов. Понадобилось пять непростых лет упорства и веры в справедливость, и совсем недавно Тартуский окружной суд вынес решение: не удовлетворять требование инкассо-фирм в отношении Ольги и ее мужа. Решение вступает в силу сегодня, 4 апреля.

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