Нарва расторгает договор аренды с НКО Narva Kassituba и отключает их от системы отопления. Что будет с кошками?

Кроме того, что к 15 января следует освободить городские помещения, с 16 января город отключит там отопление, о чем также уведомил НКО.

Причина - как задолженность за коммунальные услуги в размере 9 064,50 евро, так и то, что здание, которое город частично отдал в аренду Narva Kassituba, в будущем идет под снос, соответствующее решение было принято в октябре.

Главный специалист Восточного региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хагбард Райс 14 декабря пояснил RusDelfi, что процедура по состоянию помещения, в котором НКО Narva Kassituba содержит кошек, продолжается. „Сегодня можно сказать, что количество кошек сократилось, но другие обязательства, установленные предписанием, не выполнены, поэтому мы назначили им штраф. Поскольку ситуация с кошками не решена, департамент продолжает свою деятельность и при необходимости готов предпринять следующие шаги“, - отметил представитель ветконтроля.

На помощь НКО Narva Kassituba пришли другие некоммерческие общества и волонтеры, часть кошек была вывезена из приюта, но многие из них находились в ужасающем состоянии. Настолько ужасающим, что повидавшая виды столичный ветеринарный врач Юлия Кухта, занимающаяся их лечением, обратилась в СМИ за освещением ситуации и в Департамент сельского хозяйства и продовольствия с просьбой прекратить деятельность НКО Narva Kassituba. RusDelfi писал об этом в большом материале .

У приюта Narva Kassituba - хвост проблем, который волочится уже год. Осенью департамент сельского хозяйства и продовольствия отправил на место инспекторов, чтобы проверить, в каком состоянии находятся кошки . Чиновники нашли, что количество и состояние животных не отвечает условиям достойного содержания и сделали предписание вдвое уменьшить число четвероногих.

„Городская управа также обращает внимание на то, что некоммерческая организация Narva Kassituba является единственным пользователем помещений здания и не может нести расходы на отопление всего здания. В связи с этим управа города вынуждено отключить отопление с 16.01.2024“, - сообщается в официальном письме.

Управа также предупредила, что в случае неуплаты долга за коммунальные платежи в размере почти 10 000 евро к 31.12.2023, город Нарва намерен обратиться в суд.

На момент выхода материала комментария от Юлии Тущенко RusDelfi получить не удалось.

Что же будет c кошками, которых сейчас, если опираться на комментарий департамента сельского хозяйства, в приюте осталось чуть менее сотни?

Вариантов несколько: кошек либо разберут волонтеры, но тогда придется искать передержку и объявлять большие сборы для того, чтобы начинать их лечить, потому что, как показывает практика, в НКО Narva Kassituba животные заражены вирусами, паразитами, некоторые из них тяжело и неизлечимо больны и не получают медицинской помощи.

Еще один вариант - кошек может взять приют, официально обслуживающий город и расположенный в специально построенном современном здании - LOOMADE HOIUPAIK.

Владелица приюта Лариса Козырева сказала RusDelfi, что они готовы взять животных, предоставить им питание и лечение, но, учитывая очень тяжелые заболевания некоторых из кошек, здесь понадобится как помощь жертвователей, так и, возможно, принятие тяжелых решений в пользу усыпления безнадежных.

„Нам придется оценить, насколько вообще животное в состоянии перенести лечение, насколько сильные муки оно испытывает. Потому что то, что их годами собирали в каком-то помещении, минимально кормили, но не лечили, можно назвать только изощренным издевательством“, - добавила она.

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