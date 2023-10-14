Ветеринар Юлия Кухта подчеркивает, что на первый взгляд кошки могут выглядеть сносно, но когда они попадают на осмотр, приличных слов не остается
Ветеринар Юлия Кухта подчеркивает, что на первый взгляд кошки могут выглядеть сносно, но когда они попадают на осмотр, приличных слов не остается
ФОТО: Юлия Кухта | Erakogu
Новости Ида-Вирумаа
14.10.2023, 10:17

ЖУТКИЕ КАДРЫ | „Блохи прыгали по всей клинике, животные испражнялись глистами“: столичный ветеринар в шоке от состояния кошек, поступивших из Narva Kassituba

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Департамент: отчуждение животных затруднено из-за их количества

Таллиннский ветеринар Юлия Кухта была в шоке, когда к ней в клинику начали поступать кошки из нарвского приюта NarvaKassiTuba. Расстроенная женщина связалась с RusDelfi и сказала, что написала письмо в ветеринарный отдел Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. Ветеринарный врач говорит, что ей даже пришла в голову мысль сообщить о происходящем в Нарву в полицию.

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Кошек привезли неравнодушные зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены тем, что происходит в приюте Narva Kassituba.

„Я написала в департамент, что кошки прибыли в клинику на прием для проведения клинического осмотра и, при необходимости, операций по стерилизации и кастрации. Я работаю с некоммерческими организациями уже 20 лет, но кошек в подобном состоянии я не видела давно!“ - не скрывает возмущения ветврач.

По словам ветеринара, тусклая шерсть кошек была испачкана фекальными массами из-за сильной диареи, тело полно блох и блошиных экскрементов (1-2 блохи на 1 см2). „Кошки очень худые и рахитичные, слизистые бледные, в ушах грязь, глаза затекшие, выделения как из носа, так и из глаз, живот при пальпации вздут, в желудке газы, обезвоженность организма составляет 10%“, - говорится в письме, отправленном в департамент.

Ветеринар поделилась с RusDelfi жуткими кадрами, сделанными в клинике.

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