ФОТО | Волонтер переехала из Таллинна в Нарву, чтобы спасать кошек(8)
Кто они, волонтеры, занимающиеся спасением, казалось бы, безнадежных бездомных животных? Почему они отдают этому время и силы, почему не опускают руки, получая очередной неутешительный диагноз из клиники и продолжают активно пиарить своих подопечных, зачастую вкладывая и собственные заработанные деньги в их спасение? RusDelfi пообщался с основателем НКО Kassipere Afonja Татьяной Афанасьевой, активно занимающейся спасением кошек с очень тяжелыми диагнозами. Которая ради этого даже вернулась в Нарву после долгих лет жизни в Таллинне.
Именно так: Татьяна, занимающаяся парикмахерским делом, некоторое время назад купила в Нарве салон и двухкомнатную квартиру в историческом доме в районе Кренгольма, где одну - большую из комнат - она отдала… кошкам.
Я захожу в комнату и удивляюсь тому, насколько там чисто: лотки аккуратно заправлены новым наполнителем, пол сверкает, у стены стоит профессиональный пылесос. Комната просторная, на стенах - множество деревянных полочек-лежанок, на которых кошки любят отдыхать. В углу комнаты - большой домик для тех, кто любит побыть в одиночестве, еще несколько домиков и лежанок на полу - для самых стареньких животных, которые уже не могут запрыгнуть высоко.
„У людей есть представление, что если у тебя дома живет двадцать кошек, то они обязательно кричат, производят тонны грязи, неприятного запаха, раздражая соседей. Но вы видите, это не так“, - смеется Татьяна.
Кошки, которые сейчас живут с Татьяной, в свое время были спасены ею с улицы и из приюта Narva Kassituba, в котором некоторых, имеющих букет диагнозов, в противном случае ждала бы верная смерть. О приюте Narva Kassituba RusDelfi уже писал, сейчас там идет разбирательство с привлечением инспекторов Департамента сельского хозяйства, многих животных оттуда на лечение забрали волонтеры, потому что, по словам ветеринара, к которой их привезли, они были в ужасном состоянии, и именно ветеринар обратилась в госдепартамент, чтобы привлечь НКО Narva Kassituba к ответу за ненадлежащее обращение с кошками.
Удаленное легкое, СПИД, слепота: у каждой кошки своя история
Первой в кошачьей комнате меня встречает Бабуся. Бабуся - старенькая кошечка, ее Татьяна в свое время забрала из Kassituba. Кошка плохо видит и из-за неврологического заболевания смешно кружит по комнате. Но при этом очень ласковая - мурлычет и норовит подойти поближе, чтобы пообщаться.
„Про Бабусю все думали, что она слепая и дурочка. И давали срок жизни примерно месяц. Оказалась, не слепая и не дурочка, и живет у меня почти три года“, - рассказывает Татьяна.
Неподалеку расхаживает упитанный Флинт, он попал к Татьяне из Кохтла-Ярве, с полным букетом болячек, в том числе кошачьим спидом.
Несколько кошек - без одного глаза, один из таких - рыже-белый Стас.
Татьяна говорит, что у уличных животных из-за инфекций и воспалений частенько страдают слизистые. Стаса тоже забрали из Narva Kassituba, где один глаз у него буквально гнил. Глаз пришлось удалить, кота долго лечили, но теперь его страдания закончились, и чувствует он себя великолепно. Я это вижу - Стас молодой кот и пытается скакать по комнате и играть с другими кошками.
Подходит знакомиться и бесхвостый Антон, подобранный с рынка Энергия, и спасенный приехавший из Ивангорода Вадим, у которого был перелом бедра.
Серенькая Лиза, также забранная из Narva Kassituba, про которую Татьяна говорит, что с ней узнала о заболеваниях кошек столько, что хватит на работу помощником ветеринара.
Светло-серый, с суровым взглядом исподлобья - Митя, который десять лет жил на улице и которого Татьяна потом долго лечила от множества заболеваний. У Мити онкология, он живет на гормональных препаратах.
На лечение всех спасенных животных отвозят в Таллинн, приходится жить на два города
Рыжему Кузе пришлось удалить одно легкое, он бывший уличный нарвитянин, Федя - полностью слепой, маленькая Улечка, Ляля, Че Гевара, Витя, Мамаша, Афоня…
Глаза у меня разбегаются: кошек много, у каждой тяжелая история, долгий путь лечения, на каждую потрачено море средств в самых лучших клиниках.
„Свою клинику, которая меня лично устраивает на все 100%, я нашла в Таллинне. Именно туда вожу всех спасенных животных, приходится жить на два города, но я уже привыкла“, - говорит Татьяна. После переезда в Нарву стало полегче - Татьяне при необходимости или в отъезде с кошками помогают мама и взрослый сын.
Кошачья семья обходится в 600 евро ежемесячно
Всего у Татьяны дома живут 22 кошки. Это те, которых она не пристраивает, как она подчеркивает, ее личные. Которые по разным причинам остались жить с ней.
„За этих отвечаю полностью я сама, я сама их содержу, а помощь волонтеров идет на тех, кого мы параллельно спасаем“, - говорит Татьяна. Спрашиваю, сколько примерно денег в месяц уходит на всю компанию. „500-600 евро“, - прикидывает Татьяна. Все кошки получают лечебный корм, часть из них нуждается в постоянном приеме лекарств и осмотре врача.
Все кошки получают лечебный корм, часть из них нуждается в постоянном приеме лекарств и осмотре врача
„У меня есть хорошая работа, я зарабатываю на жизнь и на... них“, - смеется Татьяна. И тут же добавляет серьезно: „Но остальных я берусь спасать только с помощью пожертвований людей. Если люди жертвовать перестанут, я, увы, не смогу этим заниматься. Это такое общее дело что ли“, - объяснят Татьяна принцип своей деятельности.
Как это работает?
„Я получаю информацию о том, что кошка нуждается в помощи, экстренных сразу забираю и ищу передержку. К себе домой брать не могу, здесь у меня свои животные, с трудом стабилизированные, им нельзя цеплять новые болячки. Поэтому у меня сеть помощников - люди берут на передержку, а я уже открываю сбор на конкретного кота, договариваюсь с клиникой и начинаю лечить. Когда животное выздоравливает (и обязательно должно быть стерилизовано и чипировано!), мы начинаем его пристраивать. Потому что каждой кошке нужен свой дом и любящие руки“.
Татьяна говорит, что в Нарве с бездомными кошками беда. В основном, их много на дачах и на электростанции. Живут на производствах. Но там их подстерегает куча опасностей: застрять в конструкциях, куда-то залезть и не мочь выбраться, долго и мучительно умирая.
„Моего Афоню на таком производстве работники-мужчины спасли, вытащив котенком из огромного контейнера, куда какой-то жестокий человек его выкинул, потому что сам котенок туда забраться бы просто не смог“, - рассказ Татьяны снова возвращается к собственным подопечным.
Поможем вместе!
Почти всех животных, спасенных недавно из Narva Kassituba, удалось стабилизировать. Сейчас они проходят лечение под присмотром ветеринара таллиннской клиники Univet Юлии Кухта. Неоплаченных счетов на данный момент примерно на тысячу евро, но Татьяна уверена в том, что помощь обязательно поступит.
„Люди охотно жертвуют, важно обязательно рассказывать про конкретного кота и отчитываться, как у него дела. В соцсетях я веду своеобразные дневники по каждому подопечному, выставляю счета из клиники, публикую отчеты - у меня все прозрачно, и поэтому люди доверят. Они видят, что каждый евро потрачен на лечение, а потом радуются, что вместе спасли очередного обреченного“.
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