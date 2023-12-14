ФОТО | Волонтер переехала из Таллинна в Нарву, чтобы спасать кошек

Неподалеку расхаживает упитанный Флинт, он попал к Татьяне из Кохтла-Ярве, с полным букетом болячек, в том числе кошачьим спидом.

„Про Бабусю все думали, что она слепая и дурочка. И давали срок жизни примерно месяц. Оказалась, не слепая и не дурочка, и живет у меня почти три года“, - рассказывает Татьяна.

Первой в кошачьей комнате меня встречает Бабуся. Бабуся - старенькая кошечка, ее Татьяна в свое время забрала из Kassituba. Кошка плохо видит и из-за неврологического заболевания смешно кружит по комнате. Но при этом очень ласковая - мурлычет и норовит подойти поближе, чтобы пообщаться.

Кошки, которые сейчас живут с Татьяной, в свое время были спасены ею с улицы и из приюта Narva Kassituba, в котором некоторых, имеющих букет диагнозов, в противном случае ждала бы верная смерть. О приюте Narva Kassituba RusDelfi уже писал , сейчас там идет разбирательство с привлечением инспекторов Департамента сельского хозяйства, многих животных оттуда на лечение забрали волонтеры, потому что, по словам ветеринара, к которой их привезли, они были в ужасном состоянии, и именно ветеринар обратилась в госдепартамент, чтобы привлечь НКО Narva Kassituba к ответу за ненадлежащее обращение с кошками.

„У людей есть представление, что если у тебя дома живет двадцать кошек, то они обязательно кричат, производят тонны грязи, неприятного запаха, раздражая соседей. Но вы видите, это не так“, - смеется Татьяна.

Я захожу в комнату и удивляюсь тому, насколько там чисто: лотки аккуратно заправлены новым наполнителем, пол сверкает, у стены стоит профессиональный пылесос. Комната просторная, на стенах - множество деревянных полочек-лежанок, на которых кошки любят отдыхать. В углу комнаты - большой домик для тех, кто любит побыть в одиночестве, еще несколько домиков и лежанок на полу - для самых стареньких животных, которые уже не могут запрыгнуть высоко.

Именно так: Татьяна, занимающаяся парикмахерским делом, некоторое время назад купила в Нарве салон и двухкомнатную квартиру в историческом доме в районе Кренгольма, где одну - большую из комнат - она отдала… кошкам.

Несколько кошек - без одного глаза, один из таких - рыже-белый Стас.

Татьяна говорит, что у уличных животных из-за инфекций и воспалений частенько страдают слизистые. Стаса тоже забрали из Narva Kassituba, где один глаз у него буквально гнил. Глаз пришлось удалить, кота долго лечили, но теперь его страдания закончились, и чувствует он себя великолепно. Я это вижу - Стас молодой кот и пытается скакать по комнате и играть с другими кошками.

Подходит знакомиться и бесхвостый Антон, подобранный с рынка Энергия, и спасенный приехавший из Ивангорода Вадим, у которого был перелом бедра.

Серенькая Лиза, также забранная из Narva Kassituba, про которую Татьяна говорит, что с ней узнала о заболеваниях кошек столько, что хватит на работу помощником ветеринара.

Светло-серый, с суровым взглядом исподлобья - Митя, который десять лет жил на улице и которого Татьяна потом долго лечила от множества заболеваний. У Мити онкология, он живет на гормональных препаратах.

На лечение всех спасенных животных отвозят в Таллинн, приходится жить на два города

Рыжему Кузе пришлось удалить одно легкое, он бывший уличный нарвитянин, Федя - полностью слепой, маленькая Улечка, Ляля, Че Гевара, Витя, Мамаша, Афоня…

Глаза у меня разбегаются: кошек много, у каждой тяжелая история, долгий путь лечения, на каждую потрачено море средств в самых лучших клиниках.

„Свою клинику, которая меня лично устраивает на все 100%, я нашла в Таллинне. Именно туда вожу всех спасенных животных, приходится жить на два города, но я уже привыкла“, - говорит Татьяна. После переезда в Нарву стало полегче - Татьяне при необходимости или в отъезде с кошками помогают мама и взрослый сын.

Кошачья семья обходится в 600 евро ежемесячно

Всего у Татьяны дома живут 22 кошки. Это те, которых она не пристраивает, как она подчеркивает, ее личные. Которые по разным причинам остались жить с ней.