Михаил Кылварт: в чем местные русские виноваты? Теперь все можно оправдать войной в Украине

По словам Михаила Кылварта, после начала войны в Украине в эстонском обществе вскрылись раны, связанные с неудачными интеграционными процессами, которые не были залечены. „Они не появились заново. Не говоря уже о том, что если раньше были границы по проявлению нетерпимости к местными русскоязычным, местным русским - то сейчас этих границ практически нет“, - сказал он.

Также мэр Таллинна вспомнил случай, когда ему посоветовали поставить на пост вице-мэра по вопросам образования „эстонца“, а не Андрея Канте. „Один журналист ERR спросил у меня во время интервью, а может, стоить поменять вице-мэра Андрея Канте на эстонца? Якобы это вызвало бы понимание и поддержку партии в обществе. Понимаете, прогрессивный журналист государственного СМИ предлагает мне выбрать человека по национальному признаку. Или депутат горсобрания говорит: „так называемый Андрей Канте“.

„Это все стало нормой, теперь все можно оправдать войной в Украине, - продолжил Кылварт. - Я всегда спрашиваю, в чем местные русские виноваты? Между прочим, у многих местных русских друзья и родственники сейчас под ракетами в Украине. Да, война повлияла на наше общество и во многом не в лучшую сторону. Повторю, государство упустило возможность дать сигнал, чтобы общество консолидировалось. Президент Алар Карис попытался это сделать, но потом этот сигнал растворился. Если бы люди получили сигнал: мы здесь все вместе, вы наши люди - то это бы повлияло на многие процессы, на обе стороны. Вместо этого людям стали говорить, что они - угроза безопасности, потому что у них такая фамилия“.