Михаил Кылварт: в чем местные русские виноваты? Теперь все можно оправдать войной в Украине(35)
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт в интервью RusDelfi признал, что в обществе вскрылись старые раны, связанные с русскоязычным меньшинством.
По словам Михаила Кылварта, после начала войны в Украине в эстонском обществе вскрылись раны, связанные с неудачными интеграционными процессами, которые не были залечены. „Они не появились заново. Не говоря уже о том, что если раньше были границы по проявлению нетерпимости к местными русскоязычным, местным русским - то сейчас этих границ практически нет“, - сказал он.
Также мэр Таллинна вспомнил случай, когда ему посоветовали поставить на пост вице-мэра по вопросам образования „эстонца“, а не Андрея Канте. „Один журналист ERR спросил у меня во время интервью, а может, стоить поменять вице-мэра Андрея Канте на эстонца? Якобы это вызвало бы понимание и поддержку партии в обществе. Понимаете, прогрессивный журналист государственного СМИ предлагает мне выбрать человека по национальному признаку. Или депутат горсобрания говорит: „так называемый Андрей Канте“.
„Это все стало нормой, теперь все можно оправдать войной в Украине, - продолжил Кылварт. - Я всегда спрашиваю, в чем местные русские виноваты? Между прочим, у многих местных русских друзья и родственники сейчас под ракетами в Украине. Да, война повлияла на наше общество и во многом не в лучшую сторону. Повторю, государство упустило возможность дать сигнал, чтобы общество консолидировалось. Президент Алар Карис попытался это сделать, но потом этот сигнал растворился. Если бы люди получили сигнал: мы здесь все вместе, вы наши люди - то это бы повлияло на многие процессы, на обе стороны. Вместо этого людям стали говорить, что они - угроза безопасности, потому что у них такая фамилия“.
На вопрос, как улучшить ситуацию, Кылварт ответил, что в идеале политики могли бы хотя бы не усиливать конфликты и напряжение в обществе. „Понятно, это приносит политическое внимание, но в перспективе это плохо для общества. Нет смысла строить иллюзии, что это быстро пройдет. Вместо того, чтобы залечивать раны, мы вскрыли новые. Это надо признать. Нет ничего ужаснее, чем война. Ничего так не влияет на поколения вперед, как война“.