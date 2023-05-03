ВИДЕО | Скандал на заседании горсобрания из-за русскоязычного вице-мэра. Кылварт: не представляю такой вопрос в США

Депутат Таллиннского горсобрания от Центристской партии, глава бюро мэра столицы Карине Оганесян обратила внимание на эпизод во время заседания горсобрания. В этот день законодательный орган должен был проголосовать за или против назначения нового вице-мэра по вопросам образования. Кандидат - бывший директор Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте.

Во время вопросов мэру города Михаилу Кылварту депутат от Партии реформ Юлле Раясалу спросила о причине выбора именно Андрея Канте на эту должность. „У меня вопрос по поводу так называемого Андрея Канте. Так называю.. именно потому, что мы сейчас будем голосовать его назначение на пост вице-мэра. А вопрос у меня к господину мэру, вы всегда ли желаете именно то, что таллиннскую образовательную жизнь должен курировать именно вице-мэр русскоязычного происхождения. Я следила за его интервью, и я не вижу того энтузиазма, а у нас впереди же стоит переход на эстоноязычное образование, что принято законом“, - сказала реформистка.

Михаилу Кылварту не понравилась формулировка вопроса, также отсылка к национальности Канте. „Уважаемый член городского собрания, я себе не представляю, чтобы я себе позволил такое изречение как „так называемая Юлле Раясалу“. Я это себе точно не позволил бы, и поэтому я обращаюсь к вам, „Уважаемый член городского собрания Юлле Раясалу“.