Могут ли учителя детских садов участвовать в забастовке? Союз работников образования и министерство расходятся во мнениях

Министерство образования и государственный примиритель ранее заявили ERR, что считают участие педагогов детских садов в забастовке не соответствующим закону. Они добавили, что бастовать должны только учителя общеобразовательных школ, поскольку спор о зарплате пока напрямую касается именно этих работников образования.