Новости Эстонии
19.12.2023, 21:42

Могут ли учителя детских садов участвовать в забастовке? Союз работников образования и министерство расходятся во мнениях

 (7)
В предупредительной забастовке приняли участие и педагоги детских садов. Смогут ли они принять участие в реальной забастовке, пока не ясно.
В предупредительной забастовке приняли участие и педагоги детских садов. Смогут ли они принять участие в реальной забастовке, пока не ясно.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По мнению представителей Союза работников образования Эстонии (EHL), учителя детских садов также имеют право участвовать в забастовке, но Министерство образования, прежде чем сделать окончательное заявление, хочет дождаться официального объявления о забастовке.

Министерство образования и государственный примиритель ранее заявили ERR, что считают участие педагогов детских садов в забастовке не соответствующим закону. Они добавили, что бастовать должны только учителя общеобразовательных школ, поскольку спор о зарплате пока напрямую касается именно этих работников образования.

EHL не изменил своей позиции по этому вопросу. Представители союза полагают, что право на забастовку распространяется на всех работников образования.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии