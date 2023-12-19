19.12.2023, 21:42
Могут ли учителя детских садов участвовать в забастовке? Союз работников образования и министерство расходятся во мнениях(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению представителей Союза работников образования Эстонии (EHL), учителя детских садов также имеют право участвовать в забастовке, но Министерство образования, прежде чем сделать окончательное заявление, хочет дождаться официального объявления о забастовке.
Министерство образования и государственный примиритель ранее заявили ERR, что считают участие педагогов детских садов в забастовке не соответствующим закону. Они добавили, что бастовать должны только учителя общеобразовательных школ, поскольку спор о зарплате пока напрямую касается именно этих работников образования.