Министерство образования: участие в забастовке учителей детсадов - незаконно

К забастовке учителей общеобразовательных школ приглашены также педагоги детских садов, но в самих садах решение еще не принято, передает „Актуальная камера“.

По мнению государственного примирителя и Министерства образования, участвовать в забастовке должны только учителя общеобразовательных школ, поскольку текущий спор о зарплате касается непосредственно их. Однако глава профсоюза работников образования Реэмо Вольтри считает, что забастовку могут объявить и учителя детских садов, поскольку их зарплата зависит от зарплаты школьных учителей. Однако он подтвердил, что профсоюз не намерен отстаивать право участвовать в забастовке через суд.

„Минимальная заработная плата учителя должна увеличиться значительно больше, чем на 3,1%. Здесь речь идет не только о школьных учителях, но также об учителях детских садов и профтехучилищ, поскольку у всех получка зависит от минимальной ставки заработной платы учителя“, - подчеркнул он.

Вице-мэр Тарту Леммит Каплинский сказал „Актуальной камере“, что, поскольку информация о забастовке очень свежая, он пока не может оценить, сколько учителей тартуских детских садов присоединятся к забастовке. Однако Каплинский отметил, что решения о зарплате учителей дошкольных учреждений принимает не государство, а местное самоуправление.

„Тарту всегда поддерживал и будет поддерживать заработную плату учителей детских садов наравне с учителями общеобразовательных школ, если у них имеется соответствующая квалификация“, - отметил вице-мэр Тарту.

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