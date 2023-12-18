Olerex не согласна с многомиллионным штрафом и оспорит его

„В своей деятельности Olerex всегда опиралась на действующее законодательство, в том числе в данном случае“, - заверила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

„Сегодняшнее решение в корне ошибочно, поскольку Olerex не получала и не стремилась к финансовой выгоде за счет природы, а также не хотела нарушать закон“, — добавила Миллер.

Она подчеркнула, что Olerex, как компания, которая ценит устойчивое управление, считает внедрение возобновляемых источников энергии и замедление климатических изменений крайне важным.

В конце 2022 года для выполнения требований по биотопливу AS Olerex приобрела у международной мегакорпорации Trafigura топливо с сертификатами, зарегистрированными в базе данных Международной системы сертификации устойчивого развития и углеродсодержащих выбросов (ISCC). Однако Департамент окружающей среды решил, что сделка не была законной, отметив в то же время, что данный коммерческий шаг не причинил вреда людям, имуществу или окружающей среде.

По словам Olerex, данной сделкой компания не достигла финансовой выгоды, а понесла значительные дополнительные расходы на приобретение топлива и сертификатов. Olerex действовала с целью исполнения предусмотренного законом обязательства, и никакой выгоды от своих действий не получила.

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