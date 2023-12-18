Департамент назначил Olerex рекордный штраф на 8 млн евро(2)
Департамент окружающей среды назначил Olerex штраф в размере 8 млн евро за повторное невыполнение требования по доле биотоплива. В ходе производства о проступке Департамент окружающей среды установил, что вместо топлива, полученного из возобновляемых источников, в оборот пускали ископаемое топливо.
„Все продавцы топлива должны обеспечить то, чтобы 7,5% жидкого топлива, предлагаемого потребителям, были произведены с учетом принципов устойчивого развития и чтобы объем выбросов парниковых газов сокращался. Удовлетворить это требование продавец может несколькими способами. Например, можно предлагать используемый транспортный биогаз, энергию солнца или ветра либо предложить потребителям биодизельное топливо второго поколения, или HVO, как альтернативу дизельному топливу фоссильного происхождения, - объяснил Олав Аварсалу, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора.
HVO, или парафиновое дизельное топливо, представляет собой жидкое топливо, полученное из возобновляемых источников - растительных масел или отходов, - которое имеет аналогичные или даже более благоприятные для двигателя свойства, чем ископаемое дизельное топливо, и снижает выбросы углерода до 90%.
„В ходе производстве о проступке подтвердилось подозрение, что в 2022 году Olerex выполнила менее 2% обязательства по доле экологически чистого топлива и на потребление вместо изготовленного из возобновляемых источников дизельного топлива было направлено более 10 млн литров ископаемого дизельного топлива“, - сказал Аварсалу.
Департамент окружающей среды и ранее наказывал AS Olerex за невыполнение требований по биотопливу: в 2021 году компания, по состоянию на конец года, немного, на долю процента, не выполнила обязательство по пропорции биотоплива. За первичное нарушение Департамент окружающей среды оштрафовал предприятие на 12 000 евро. Однако в 2022 году непоставленным оказалось более 80% необходимого биотоплива.
„Внедрение возобновляемых источников энергии является важным шагом в сдерживании климатических изменений, поэтому речь не идет о легком нарушении. Также нам необходимо убедиться, что нарушение не окупится с финансовой точки зрения. Учитывая то, что это повторное нарушение, Департамент окружающей среды наложил на Olerex самый крупный штраф в истории Департамента окружающей среды: 8 миллионов евро“, - сообщил Аварсалу.
„Мы видим, что последовательный и тщательный контроль принес хорошие результаты: если смотреть на 2023 год, то Olerex свое обязательство по биотопливу выполняет. На многих автозаправочных станциях потребитель может вместо ископаемого дизельного топлива выбрать высококачественное HVO, произведенное из растительного сырья или отходов, и таким образом также показать свое отношение к защите окружающей среды“, - добавил Аварсалу.
Кроме того, продолжается уголовное расследование, в ходе которого проверяется подозрение, что AS Olerex заведомо предоставила Налогово-таможенному департаменту ложную информацию о ввезенном в страну топливе. Уголовное дело ведут Центральная криминальная полиция и Департамент окружающей среды под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.
Досудебное производство близится к завершению, в ближайшее время дело будет направлено в прокуратуру.
Olerex сообщила, что не согласна с решение департамента и оспорит его. Более подробно ЗДЕСЬ.
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