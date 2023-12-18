Департамент назначил Olerex рекордный штраф на 8 млн евро

„Все продавцы топлива должны обеспечить то, чтобы 7,5% жидкого топлива, предлагаемого потребителям, были произведены с учетом принципов устойчивого развития и чтобы объем выбросов парниковых газов сокращался. Удовлетворить это требование продавец может несколькими способами. Например, можно предлагать используемый транспортный биогаз, энергию солнца или ветра либо предложить потребителям биодизельное топливо второго поколения, или HVO, как альтернативу дизельному топливу фоссильного происхождения, - объяснил Олав Аварсалу, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора.

HVO, или парафиновое дизельное топливо, представляет собой жидкое топливо, полученное из возобновляемых источников - растительных масел или отходов, - которое имеет аналогичные или даже более благоприятные для двигателя свойства, чем ископаемое дизельное топливо, и снижает выбросы углерода до 90%.

„В ходе производстве о проступке подтвердилось подозрение, что в 2022 году Olerex выполнила менее 2% обязательства по доле экологически чистого топлива и на потребление вместо изготовленного из возобновляемых источников дизельного топлива было направлено более 10 млн литров ископаемого дизельного топлива“, - сказал Аварсалу.

Департамент окружающей среды и ранее наказывал AS Olerex за невыполнение требований по биотопливу: в 2021 году компания, по состоянию на конец года, немного, на долю процента, не выполнила обязательство по пропорции биотоплива. За первичное нарушение Департамент окружающей среды оштрафовал предприятие на 12 000 евро. Однако в 2022 году непоставленным оказалось более 80% необходимого биотоплива.