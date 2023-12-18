18.12.2023, 08:45
В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб: два человека в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 17 декабря, в Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, в результате чего два человека оказались в больнице.
В воскресенье в 06:15 произошла авария на 6 км шоссе Таллинн-Саку-Лаагри, то есть в деревне Мяннику в волости Саку в Харьюмаа, где 42-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Octavia съехал в с дороги и врезался в фонарный столб.
Водителя авто и пассажирку, 33-летнюю женщину, доставили в больницу.
Также вчера в волости Раэ пьяный водитель взлетел на сугроб и врезался в дерево. Фото и видео Смотрите ЗДЕСЬ.
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