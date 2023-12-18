В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб: два человека в больнице

В воскресенье в 06:15 произошла авария на 6 км шоссе Таллинн-Саку-Лаагри, то есть в деревне Мяннику в волости Саку в Харьюмаа, где 42-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Octavia съехал в с дороги и врезался в фонарный столб.

Водителя авто и пассажирку, 33-летнюю женщину, доставили в больницу.

Также вчера в волости Раэ пьяный водитель взлетел на сугроб и врезался в дерево. Фото и видео Смотрите ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.