ФОТО И ВИДЕО | В волости Раэ пьяный водитель взлетел на сугроб и врезался в дерево

Старший патрульной смены Ида-Харьюского отделения полиции Керт-Хендрик Сюлла сообщил Delfi, что в 13:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Юри-Арукюла автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и врезался в дерево. 61-летнего мужчину, управлявшего автомобилем, доставили в больницу на обследование.

Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, против него будет возбуждено уголовное дело.

Повезло, что в результате аварии больше никто не пострадал, заметил Сюлла.

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