Куда россиянам сдавать оружие в Эстонии? В полицию? На переделку? Сразу в ВСУ?(24)
Принятые поправки к Закону об оружии, согласно которым гражданам России и Беларуси запрещено иметь оружие на территории Эстонии, весной вступят в силу. Сколько человек добровольно отказалось от своего оружия? Есть ли другие варианты, чтобы не нарушать закон, но и не отдавать свое оружие на уничтожение в полицию, а, например, продать? И могут ли живущие в Эстонии граждане России и Беларуси передать свое оружие армии Украины? Разбирался RusDelfi.
„Никак не могу решить, что мне делать с ружьем“
Виктор — один из тех, кто попал под запрет владеть оружием, ведь мужчина — гражданин России, постоянно проживающий в Эстонии. „На протяжении долгого времени я увлекаюсь охотой, поэтому приобрел себя несколько видов оружия“, — рассказывает Виктор. Отмечает, что принятый закон оказался для него неожиданностью. „Агрессию со стороны России я, конечно же, не одобряю, но эстонские власти тоже понимаю, — рассказывает россиянин. — Тем не менее, сейчас сложная ситуация — я никак не могу решить, что же мне делать с моим охотничьим оружием“.
С такой ситуацией столкнулись и другие граждане России и Беларуси. В феврале 2022 года Парламент Эстонии принял закон, разрешающий владеть огнестрельным оружием только тем иностранцам, которые являются гражданами государств-членов Евросоюза или НАТО и имеют право на проживание в Эстонии.
Таким образом, оружием не смогут владеть живущие в стране граждане России и Беларуси. Разрешения на оружие у тех, кто не соответствует новым требованиям, будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена.