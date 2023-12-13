Куда россиянам сдавать оружие в Эстонии? В полицию? На переделку? Сразу в ВСУ?

„Никак не могу решить, что мне делать с ружьем“

Виктор — один из тех, кто попал под запрет владеть оружием, ведь мужчина — гражданин России, постоянно проживающий в Эстонии. „На протяжении долгого времени я увлекаюсь охотой, поэтому приобрел себя несколько видов оружия“, — рассказывает Виктор. Отмечает, что принятый закон оказался для него неожиданностью. „Агрессию со стороны России я, конечно же, не одобряю, но эстонские власти тоже понимаю, — рассказывает россиянин. — Тем не менее, сейчас сложная ситуация — я никак не могу решить, что же мне делать с моим охотничьим оружием“.

С такой ситуацией столкнулись и другие граждане России и Беларуси. В феврале 2022 года Парламент Эстонии принял закон, разрешающий владеть огнестрельным оружием только тем иностранцам, которые являются гражданами государств-членов Евросоюза или НАТО и имеют право на проживание в Эстонии.

Таким образом, оружием не смогут владеть живущие в стране граждане России и Беларуси. Разрешения на оружие у тех, кто не соответствует новым требованиям, будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена.

Поправки в законе предусматривают, что до 15 марта следующего года граждане России и Беларуси должны избавиться от принадлежащего им оружия. Для этого есть несколько вариантов, отметили в Департаменте полиции и погранохраны. „Такая категория лиц может, например, сдать оружие на уничтожение в полицию“, — рассказывает ведущий специалист бюро...