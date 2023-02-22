Закон принят: разрешения на оружие будут выдавать только гражданам стран ЕС и НАТО - у остальных их заберут

Для других иностранцев разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действуют до указанной в них даты, т. е. не более пяти лет. Разрешения, выданные остальным иностранцам, действуют в течение одного года. Переходный период позволит адаптироваться к изменениям, сдать оружие, привести часть оружия в непригодное к стрельбе состояние или предпринять действия для смены гражданства. При необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке.

Согласно закону, о получении разрешения на оружие смогут ходатайствовать лишь иностранцы, владеющие эстонским языком на достаточном уровне. Это связано с тем, что соответствующий экзамен будет в дальнейшем в полном объеме проходить на эстонском языке. Закон также дополнит основания для отказа в выдаче разрешения на оружие. Среди прочего предусматривается, что человек, совершивший определенные виды тяжких преступлений, никогда не сможет ходатайствовать о разрешении на оружие.

Закон предусматривает возможность выплатить компенсацию местным самоуправлениям, на территории которых расположены полигоны Сил обороны или Кайтселийта или которые вынуждены терпеть сопряженные с полигонами шум, вибрацию и повышенную транспортную нагрузку. Компенсация позволит построить, например, шумозащитную стену или дорожки для пешеходов и велосипедистов. Правительство получит полномочие устанавливать постановлением размер компенсации за вред от полигона.

Согласно закону, Департамент полиции и пограничной охраны и Департамент полиции безопасности получат право на обращение со взрывчатыми веществами. Также будет расширен перечень используемого ведомствами вооружения. В случае объявления ситуации повышенной оборонной готовности, чрезвычайного положения или военного положения ведомства получат право использовать военное оружие наряду с Силами обороны, чтобы при необходимости предотвращать или пресекать угрозу безопасности государства.