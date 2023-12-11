В Ида-Вирумаа при столкновении двух легковушек погибла женщина

Сегодня, 11 декабря, в 17:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пюхайыэ в волости Тойла в Ида-Вирумаа столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Citroen, в результате чего находившаяся за рулем Volkswagen женщина скончалась.

Движение на месте аварии было нарушено и перенаправлено.

Авария произошла на шоссе Таллинн-Нарва в зоне действия предельной скорости 70 км/ч, где ехавший из Таллинна в Нарву Volkswagen Golf столкнулся с двигавшимся навстречу Citroen.

„По предварительным данным, водитель Volkswagen на повороте не справился с управлением автомобиля и съехал правым боком на встречную полосу, где и столкнулся с Citroen. В результате столкновения Volkswagen вылетел с дороги. Сейчас нам известно, что шины Volkswagen не соответствовали требованиям. То, почему Volkswagen отклонился на встречную полосу, будет установлено в ходе уголовного производства“, — сообщил оперативный дежурный Идаской префектуры Андреас Клиймант.

В результате аварии водитель Volkswagen — 45-летняя женщина — получила тяжелые травмы и скончалась на месте. В машине вместе с женщиной находилась собака, которая тоже погибла.

Водитель Citroen — 49-летний мужчина — был трезв и находился в машине один. Он получил легкие травмы.

Дорога на месте аварии была по-зимнему скользкой. „В настоящее время по всей Эстонии дорожные условия зимние. Мы просим автомобилистов учитывать это: ездить только на шинах, предназначенных для зимней езды и находящихся в хорошем состоянии, выбирать подходящую скорость, избегать всевозможных резких маневров и обгонов“, — добавил страж порядка.

Также сегодня примерно в это же время произошло другое ДТП со смертельным исходом. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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