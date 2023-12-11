Под колесами грузовика погиб мужчина

В понедельник около 17:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Палупере в волости Элва в Тартумаа пешеход получил удар от ехавшего по дороге грузового автомобиля. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина скончался.

Авария произошла на 6-м км шоссе Рынгу-Отепя-Канепи.

“Собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчина, стоявший на правой стороне дороги, вышел на дорогу, когда по ней ехал грузовик Volvo, направлявшийся из Рынгу в сторону Отепя. По словам 36-летнего мужчины, управлявшего грузовиком, он заметил на обочине пешехода, сбавил скорость и попытался безопасно проехать мимо, однако стоявший на обочине мужчина ступил прямо под колеса и водитель уже не смог предотвратить трагедию. Пешеход, 34-летний мужчина, получил тяжелые травмы и скончался на месте. Для выяснения точных обстоятельств происшествия мы возбудили уголовное дело“, - сообщил оперативный дежурные Лыунаской префектуры Балдур Пилден.

Водитель грузовика был трезв и имеет права соответствующей категории.

Также сегодня примерно в это же время произошло другое ДТП со смертельным исходом. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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