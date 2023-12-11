Участники пикета в Таллинне: не исключаем, что Путин убил Навального

Соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что с политиком пропала связь — о нем ничего не известно почти неделю. По последним данным, которые есть у соратников оппозиционера, Навальному стало плохо в камере, ему поставили капельницу. Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму. Возможно, что у Навального был голодный обморок. Ярмыш также утверждает, что на этой неделе от оппозиционера не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены. 8 декабря Навального не подключили по видеосвязи к заседанию суда. Сотрудники колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный, рассказали о проблемах с электричеством. 6 и 7 декабря к Навальному не пустили адвокатов.

Несколько дней назад адвокат приехал в ИК-2 города Покрова, чтобы навестить Алексея Горинова. Адвоката почти целый день продержали в ожидании в холодном помещении. Пустили к Алексею лишь за 30 минут до окончания рабочего дня. По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что „вся необходимая помощь оказывается“.

Со слов Алексея, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно. Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит „температура 36,7, лечение не требуется“ и уходит.