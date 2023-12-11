Участники пикета в Таллинне: не исключаем, что Путин убил Навального
На пикет к посольству РФ в Эстонии вышли те, кто волнуется за судьбу Алексея Навального и Алексея Горинова. Политика Навального, отбывающего 19-летний срок в колонии строгого режима, снова не подключили по видеосвязи к заседанию суда по его искам к колонии. Соратники ищут его шестой день. Депутат Горинов, которому дали семь лет за предложение не проводить в Москве детские праздники, пока в Украине гибнут дети, сильно заболел. Адвокат говорит, что он на грани смерти. „Мы подозреваем, что происходит что-то очень серьезное, и российские власти что-то скрывают“, — в один голос твердят вышедшие на пикет политические активисты. Подробности — в материале RusDelfi.
Соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что с политиком пропала связь — о нем ничего не известно почти неделю. По последним данным, которые есть у соратников оппозиционера, Навальному стало плохо в камере, ему поставили капельницу. Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму. Возможно, что у Навального был голодный обморок. Ярмыш также утверждает, что на этой неделе от оппозиционера не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены. 8 декабря Навального не подключили по видеосвязи к заседанию суда. Сотрудники колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный, рассказали о проблемах с электричеством. 6 и 7 декабря к Навальному не пустили адвокатов.
Несколько дней назад адвокат приехал в ИК-2 города Покрова, чтобы навестить Алексея Горинова. Адвоката почти целый день продержали в ожидании в холодном помещении. Пустили к Алексею лишь за 30 минут до окончания рабочего дня. По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что „вся необходимая помощь оказывается“.
Со слов Алексея, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно. Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит „температура 36,7, лечение не требуется“ и уходит.
Участник пикета политический активист Алексей Павлов считает, что с подобными акциями нужно выходить по всему миру всем тем, кто уехал из России. „Мы находимся в безопасности, нужно высказываться и напоминать, что Навального нужно выпустить из тюрьмы. А сейчас хотя бы показать, что он жив и здоров. Путин пошел на эскалацию: видно, что он отступать от войны с Украиной не будет. Так и с Навальным, который его главный враг в жизни. Путин понимает: или Навальный выйдет на свободу, и начнутся волнения, или его нужно убить в заключении. И я не исключаю этого: один раз отравил, второй раз отравил, держит больше года в одиночной камере… Если захочет, Путин, конечно, Навального убьет. Нужно хотя бы показать вне России, чтобы не было, как в 2014: все „съели“ Крым. Сейчас важно, чтобы мировое сообщество тоже отреагировало. Не словами „мы озабочены, мы выпускаем резолюцию“, а сделать по принципу „если с Навальным что-то случится, мы отрубаем вам все“. Навальный сейчас — не просто личность. Он выступает не как физическое лицо. Он как символ сопротивления власти Путина“. Вариант, что Навального убили, есть, считает Алексей.
Михаил Тамм, политический активист, научный сотрудник Таллиннского университета, комментирует критическую ситуацию с Алексеем Гориновым. „Сейчас очень острая проблема. Поэтому нужно стараться всеми силами привлечь внимание, потому что самое удобное для Путина и для российских властей — чтобы они там все умерли, и никто не заметил: нет человека — нет проблемы. Надо стараться привлекать как можно больше к этому внимания с тем, чтобы физически помочь людям выжить в тюрьме“.
„Поневоле приходят мысли: а кого это там вырастили российские власти?“
„Прямо сейчас уже несколько дней на связь не выходит Алексей Навальный. И по тем крупицам информации, которая есть у его соратников, мы понимаем, что это далеко не случайность. А что происходит с Алексеем Гориновым, чья „вина“ заключается лишь в том, что он предложил не проводить детские праздники, пока в Украине гибнут дети?“ — рассказывает RusDelfi политический активист и резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова и добавляет, что российская тюрьма никому не прибавляет здоровья, а пытки в отношении политзаключенных вообще делают их пребывание там опасным для жизни.
„Голод, холод, сырость и плесень, условия ШИЗО, отказ в медицинской помощи, намеренное заражение с помощью больных соседей, нарушения сна – и это далеко не полный перечень пыточных „инструментов“. И ведь не только с целью „сломать“, а и просто из садистского наслаждения, — уверена Сана Безменова. — Я действительно не понимаю, что должно умереть в человеке, чтобы можно было совершенно спокойно не только не вызвать врача посиневшему, задыхающемуся арестанту, но даже отнять те лекарства, которые ему передали родные? Какая мутация должна была произойти, чтобы в человеке исчез человек? Когда я только думаю об этом, у меня ком подкатывает к горлу, мне трудно дышать, хочется бежать, как-то помочь, что-то сделать. Видимо, никогда мне этого не понять. Видимо, между нами не просто граница в пространстве, а цивилизационная пропасть во времени. Но у меня нет сил и нет времени на отчаяние, поэтому я пишу письма политзаключенным, ищу волонтеров для сбора им средств, я выхожу на митинги и пикеты, я распространяю информацию о них. И хочу верить, что это даст им хоть немного тепла и надежды“.
Политический активист отмечает: „Когда мы слышим про очередной безумный срок за репост, за ценники, за лист бумаги со словами „нет войне“, то очень хочется сказать, что те люди, которые получили по 7–10 лет тюрьмы, а уж тем более те, кто получил, как Навальный, 19 лет или, как Кара-Мурза, 25 лет, столько не просидят. И такое чувство, что власти говорят то же самое. Только если мы говорим это в надежде, что режим падет раньше, то они это говорят в полной уверенности, что эти люди просто не доживут до окончания срока. Более того, они подключают к этой „задаче“ всю мощь репрессивно-пыточного аппарата. Когда читаешь даже крохотные обрывки страшной информации о пытках, которым подвергаются политзаключенные, то поневоле приходят мысли: а кого это там вырастили российские власти? Кто эти люди, и люди ли, которые на суде плачущей от отчаяния девушке, которую специально морили голодом и не давали воды, отказывают в замене батарейки на кардиоаппарате. И не просто отказывают, а глумливо хихикают, а судья удивленно поднимает брови – „а что такого“?“.
Десятки врачей обратились к Путину с просьбой госпитализировать осужденного Горинова для лечения болезни легких
Несколько десятков врачей подписали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой госпитализировать московского муниципального депутата Алексея Горинова, находящегося в колонии. Ссылку на письмо опубликовала группа поддержки политика.
Всего свои подписи оставили 94 специалиста. Доктора уточнили, что из-за туберкулеза в 2016 году Горинову проводили операцию на легких: удаление доли легкого и всей плевры слева. Однако, отметили врачи, после вмешательства он не восстановился: „У него сохранялись инфильтративные поражения легочной ткани и средостения“. Авторы открытого письма президенту РФ написали, что описанные симптомы — это признаки острой дыхательной недостаточности. По их мнению, Горинова надо госпитализировать для проведения диагностики и лечения, в том числе выявления туберкулеза. Врачи добавили: „Такое состояние человека является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться“.
Летом 2022 года Алексею Горинову назначили семь лет колонии из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов Красносельского района (пункт „д“ части 2 статьи 207.3 УК). Позже против депутата возбудили дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК) из-за его бесед с сокамерниками об украинском „Азове“. С начала осени Горинова трижды отправляли в ШИЗО. В феврале Европарламент осудил жестокое обращение с политзаключенными в российских колониях и потребовал освободить тех, кто подвергся преследованию из-за критики войны в Украине. В частности, Европарламент требовал освободить Алексея Горинова.
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