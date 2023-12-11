11.12.2023, 10:55
Навального снова не вывели на заседание суда по видеосвязи. Соратники ищут его шестой день
ФОТО: | AFP
Политика Алексея Навального, отбывающего 19-летний срок в колонии строгого режима, снова не подключили по видеосвязи к заседанию суда по его искам к колонии, пишет BBC.
„Это уже шестой день, как мы не знаем, где Алексей и что с ним происходит“, — говорится в сообщении „Команды Навального“.
По словам соратников политика, в администрации колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество.
В этот день адвокат Навального не смог встретиться с ним, хотя ждал его в колонии весь день.
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