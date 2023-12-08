В столкновении двух легковушек пострадал четырехлетний ребенок

В четверг, 7 декабря, в 08.09 произошло дорожное происшествие в деревне Куриста волости Йыгева Йыгеваского уезда, на 48-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете. 53-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Hyundai Santa Fe, врезался в следовавшей по главной дороге легковой автомобиль BMW 530XD, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Водителя BMW и пассажира, 4-летнего мальчика, доставили в больницу.

В 10.39 произошло дорожное происшествие в городе Йыхви у дома по Пуру теэ, 18. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Audi A4, наехала на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте происшествия. Читайте об этом также ЗДЕСЬ.

Рано утром дорожные условия на основных трассах и второстепенных дорогах различаются. Дорожное покрытие шоссе в основном покрыто смесью соли и реагентов, второстепенные дороги занесены снегом. В Тартумаа и Вирумаа одни участки дорог скользкие из-за гололедицы, другие занесены снегом.

Днем местами возможна метель. Во многих местах пойдет снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится.

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