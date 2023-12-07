07.12.2023, 12:11
Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода(14)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
В четверг, 7 декабря, в 10.39 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Йыхви (Ида-Вирумаа), в котором погиб человек.
По предварительным данным, 55 летняя нетрезвая женщина на автомобиле Audi сбила пешехода, находившегося вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Человек погиб на месте происшествия.
Все обстоятельства трагического инцидента выясняются.
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