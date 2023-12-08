Cмотрите, кто стал первым победителем рождественской викторины от RusDelfi! Второй тур уже завтра!

Правильные ответы на вопросы первого тура:

Вопрос 1. Премьер Эстонии Кая Каллас недавно огорошила всех признанием, что не существует: 1. Деда Мороза 2. Деда Мазая 3. Деда Пихто 4. Честных политиков

Комментарий: Кая Каллас имела в виду, что Дед Мороз не преподнесет новогодний подарок и не выведет Эстонию из кризиса. Такая метафора не понравилась никому, даже соратнику по партии — Андрусу Ансипу.

Вопрос 2. Традиционная эстонская рождественская песенка „Kuusepuu!“ написана на мотив известной песни: 1. Jingle Bells 2. Last Christmas 3. O Tannenbaum 4. В лесу родилась елочка

Комментарий: „Oh, kuusepuu, oh kuusepuu, kui haljad on su oksad!“ очень удобно петь на мотив „O Tannenbaum“

Вопрос 3. Историки спорят, когда Рождественская ель впервые появилась в Таллинне. И всё же есть свидетельства, что это произошло: 1. В XV веке 2. В XVII веке 3. В XIX веке 4. В XX веке после завоевания независимости

Комментарий: По некоторым версиям, это была первая рождественская ель в Европе.

Вопрос 4. Супруга бывшего эстонского премьера Таави Рыйваса Луиза Вярк рассказывала, что однажды нарядила под Рождество не ёлку, а: 1. Пальму в Дубае 2. Кактус в Мексике 3. Березу в Москве 4. Яблоню во дворе

Комментарий: Другого дерева под рукой не нашлось, а очень хотелось праздника.

Вопрос 5. Любимый новогодний салат главного редактора RusDelfi — это: 1. Оливье 2. Селедка под шубой 3. Росолье 4. Картофельный

Комментарий: Тут уж без комментариев.

Каждую неделю победитель выбирается из ТОП-10 игроков этой недели.

Поскольку впереди еще три раунда, у вас тоже есть шанс оказаться в числе лучших из лучших!

🎉У нас есть победитель первой недели!🎉

Самыми умными и быстрыми оказались:

jelenao2501

natalia50

kesea

sofjasemelit

serzon1861

tatiana.veske

aleksandra040183

tun1060

lidia99

maria58383054

🥁Фортуна решила, что на этот раз победителем недели станет:

serzon1861

Победителю недели достается cемейный билет в RING Spa!

А главный победитель нашей викторины и обладатель годового Delfi Пакета на русском определится спустя четыре тура. Продолжайте играть и набирать очки! Следующие пять вопросов будут опубликованы уже завтра!