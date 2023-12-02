Рождественская викторина от RusDelfi. Участвуй и выигрывай!
В честь Рождества и Нового года мы начинаем викторину на портале RusDelfi. Ее вопросы ждут вас ниже. Каждую неделю мы объявляем победителя, набравшего наибольшее количество баллов и дарим ему приз от Ring Spa.
Ответить на первые пять вопросов викторины можно с субботы 2.12 до понедельникa 4.12 20:00. Победитель будет объявлен в четверг.
🌟 Всё о предстоящих праздниках: Потратьте совсем немного времени на поиск правильных ответов на наши каверзные вопросы (если думаете, что вам поможет Google, то вы ошибаетесь).
🎁 Еженедельные призы: Получите шанс выиграть cемейный билет в RING Spa.*
🏆 Главный приз: Боритесь за главный приз – Delfi Пакет на русском на год для вас и ваших друзей или семьи! Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков зa четыре недели!**
* В случае ничьей побеждает игрок, ответивший раньше.
** В случае ничьей потенциальным победителям предлагаются дополнительные вопросы.