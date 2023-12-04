В список самых разыскиваемых преступников Европы попал еще один гражданин Эстонии. За детскую порнографию

По данным сайта, в прошлом году совершил сексуальные преступления против детей в Эстонии. Однако в отличие от других преступников и подозреваемых, полиция не приводит даже антропометрических данных или особых примет Нымме. Опознать его пользователи должны по портретной фотографии. Нымме стал третьим жителем Эстонии, пополнившим список самых разыскиваемых преступников Европы. Также в списке значатся Антон Сильд и Михкель Вескус, обвиняемые в контрабанде наркотиков, о которых RusDelfi писал ранее.

К примеру, европейский ордер на арест 39-летнего Михкеля Вескуса был выдан в связи с тем, что мужчина уклоняется от явки в суд, где его предъявлены обвинения по статьям об обороте наркотиков в малых и крупных объемах. В 2017 году Лыунаская префектура объявила Вескуса в розыск, но тогда найти его не удалось. По версии правоохранителей, в сентябре-октябре 2010 года он приобрел большое количество МДМА (метилендиоксиметамфетамин) с целью передачи наркотического средства другим лицам. Стоит отметить, что за прошедшие годы Вескус мог изменить внешность и его фото шестилетней давности может быть неактуальным.

39-летний гражданин Эстонии Антон Сильд в розыске за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В июле 2020 года в Эстонии житель города Нарва приобрел крупную партию наркотического препарата амфетамин и организовал совместный оборот наркотика с другими членами группы.

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