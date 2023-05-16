Фото самого разыскиваемого преступника Эстонии исчезло с сайта Европола. Его поймали?

База данных eumostwanted.eu содержит информацию о самых разыскиваемых преступниках Европы: фото, антропометрические данные, особые приметы, гражданство и язык, которым владеет объект, степень опасности в случае встречи, а также информацию о преступлении, которое он совершил. В случае с Петровым в базе данных говорилось о том, что в 2022 году он ударил человека на таллиннской парковке ножом в живот. Также была пометка „особо опасен“. В понедельник 15 мая профиль 30-летнего подозреваемого исчез с сайта.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии на запрос RusDelfi лаконично ответили, что больше Петров не разыскивается, так как в этом отпала необходимость.

В базе данных Европола в категории Most Wanted (самые разыскиваемые) остался только один представитель Эстонии - 38-летний нарвитянин Антон Сильд. Он связан с торговлей наркотиками и психотропными веществами. Его профиль на сайте полиции можно найти здесь. В случае, если вы обладаете какой-то информацией о Сильде, свяжитесь с полицией по номеру 112 или +372 6123810.

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