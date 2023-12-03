Вместо елочных украшений – фотографии животных: почему четвероногие стали главными героями студенческого проекта?
С 3 декабря по 7 января по всей Эстонии будут установлены „елки для домашних животных“. Это благотворительный проект, который помогает бездомным животным найти новые дома. RusDelfi узнал, какие шаги нужно предпринять, чтобы забрать питомца из приюта, и почему иногда желающим отказывают в этом.
Восемь лет назад эстонская ассоциация студентов-ветеринаров представила проект под названием „Елка для домашних животных“. Инициативные студенты посещают приюты для бездомных животных, где фотографируют пушистых подопечных. На обороте каждого снимка указывают имя, возраст, пол, характер животного и контактную информацию приюта. Фотографии затем ламинируют, и они становятся украшением рождественских елок. Так студенты помогают питомцам найти новый дом и заботливых владельцев.
Зарождался проект в Тарту, но со временем разросся и теперь охватывает уже 12 городов: Таллинн, Тарту, Виймси, Сауэ, Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Выру, Валга, Пайде, Йыхви и Кохтла-Ярве. В двух последних фотокарточки дублируются на двух языках – эстонском и русском. „В Таллинне раньше мы тоже переводили на русский язык, – делится студентка института ветеринарной медицины и руководитель проекта Карина Пашкович. – Однако на рынке Балтийского вокзала, где установлена наша елка, убрали все объявления на русском языке, и нам тоже пришлось“.
Помимо этого, пришлось отказаться и от елки в Курессааре: раньше туда ездили студенты домой, теперь все они перебрались на постоянное место жительства в Тарту. А приезжать на остров ради одной елки – очень накладно.
Елки стараются размещать в местах с высокой проходимостью. В Таллинне – это рынок Балтийского вокзала, в Тарту – Ратушная площадь, а в Виймси таким местом оказалась библиотека. „Елки нам выдают в основном местные самоуправления. Помимо этого, у нас есть спонсор – Gardest (магазин товаров для дачи и сада в Тарту – прим. ред.). Например, в этом году мы запросили у них четыре елки, – делится Пашкович. – Они, как правило, имеют высоту около 150 см“.
На снимках запечатлены лишь те четвероногие, которых можно привести домой: в каждого вживлен микрочип. Животные кастрированы, стерилизованы и вакцинированы. Как подчеркивает руководитель проекта, животные, находящиеся на карантине или испытывающие трудности с поведением и требующие работы с кинологами, не попадают в объектив фотокамеры.
„Часто люди просто срывают фотографии с елок и приходят с ними в приют. Показывают сотрудникам и говорят, вот, мол, хочу забрать эту собаку или кошку. Хотя у нас четко прописано, что необходимо сделать фотографию на телефон, – подчеркивает Пашкович и призывает придерживаться установленных правил. Но через секунду смягчается и уже более радушно добавляет, – с другой стороны, если животное найдет новый дом, то пусть срывают“.
Тем не менее, иногда простого желания бывает недостаточно. Во-первых, важно заранее подготовить все необходимые вещи для будущего четвероногого друга: приобрести лежаки, миски, поводки и тд.
Во-вторых, следует заполнить анкеты в приюте. Один из вопросов может звучать так: „Чем вы собираетесь кормить питомца?“ Сотрудники приюта внимательно изучают, насколько человек глубоко погружен в тему. Они также могут уточнить, есть ли у человека своя квартира или он арендует жилье. Если человек снимает жилье, то необходимо узнать, разрешено ли проживание с животными. Также могут поинтересоваться наличием детей и других домашних питомцев. Пашкович подчеркивает, что все эти вопросы необходимы для того, чтобы уменьшить вероятность того, что животное снова окажется в приюте.
В заключение процесса следует учесть финансовый аспект: необходимо будет внести плату в размере 40 евро за кошку и 70 евро за собаку. Эти средства направляются на поддержку других нуждающихся животных. „Но это все равно дешевле, чем самому прививать, чипировать и стерилизовать бездомное животное“, – поясняет Пашкович.
Для тех, кто не готов забрать животное из приюта, но все равно хочет помочь, предусмотрена другая форма помощи: пожертвование. Так, например, в прошлом году с помощью проекта удалось собрать 3000 евро.
Правда ли, что животных в приютах усыпляют, если не удается найти им новый дом?
Летом многие приезжают в загородные дома, подкармливают местных четвероногих, а с окончанием сезона люди покидают дачи, и животные остаются одни. Они оказываются без поддержки, и, как правило их отвозят в приют.
„Бродячих собак в Эстонии очень мало, – замечает Пашкович. – В Таллинне это может не так заметно, но в других городах видно, что кошек гораздо больше. От собак часто отказываются. Например, люди могут взять щенка, но когда тот вырастает и становится слишком крупным, чтобы им управлять, хозяева просто сдают его в приют. А бывает, что хозяева умирают раньше своих питомцев, и если не находится родственник, готовый забрать животное к себе, то такие тоже попадают в приют“. Отчасти поэтому в приюте можно встретить взрослых собак.
Существует расхожее мнение, якобы животных в приютах массово усыпляют. „Я вижу в социальных сетях, как люди спрашивают, что им делать с бездомным котом, им отвечают – только не везите в приют, его там усыпят. Это неправда, – возражает Пашкович. – Если это не безнадежно больное животное, то его не будут усыплять. На сайте приюта прописано, в каких случаях проводится эвтаназия“. По заверению Пашкович, в приютах, например, много котов, которые живут там больше трех лет. Люди не забирают их, потому что они пугливые, и такие животные могут оставаться в приюте до самой старости.
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