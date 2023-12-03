Вместо елочных украшений – фотографии животных: почему четвероногие стали главными героями студенческого проекта?

На снимках запечатлены лишь те четвероногие, которых можно привести домой: в каждого вживлен микрочип. Животные кастрированы, стерилизованы и вакцинированы. Как подчеркивает руководитель проекта, животные, находящиеся на карантине или испытывающие трудности с поведением и требующие работы с кинологами, не попадают в объектив фотокамеры.

Елки стараются размещать в местах с высокой проходимостью. В Таллинне – это рынок Балтийского вокзала, в Тарту – Ратушная площадь, а в Виймси таким местом оказалась библиотека. „Елки нам выдают в основном местные самоуправления. Помимо этого, у нас есть спонсор – Gardest (магазин товаров для дачи и сада в Тарту – прим. ред.). Например, в этом году мы запросили у них четыре елки, – делится Пашкович. – Они, как правило, имеют высоту около 150 см“.

Помимо этого, пришлось отказаться и от елки в Курессааре: раньше туда ездили студенты домой, теперь все они перебрались на постоянное место жительства в Тарту. А приезжать на остров ради одной елки – очень накладно.

Зарождался проект в Тарту, но со временем разросся и теперь охватывает уже 12 городов: Таллинн, Тарту, Виймси, Сауэ, Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Выру, Валга, Пайде, Йыхви и Кохтла-Ярве. В двух последних фотокарточки дублируются на двух языках – эстонском и русском. „В Таллинне раньше мы тоже переводили на русский язык, – делится студентка института ветеринарной медицины и руководитель проекта Карина Пашкович. – Однако на рынке Балтийского вокзала, где установлена наша елка, убрали все объявления на русском языке , и нам тоже пришлось“.

Восемь лет назад эстонская ассоциация студентов-ветеринаров представила проект под названием „Елка для домашних животных“. Инициативные студенты посещают приюты для бездомных животных, где фотографируют пушистых подопечных. На обороте каждого снимка указывают имя, возраст, пол, характер животного и контактную информацию приюта. Фотографии затем ламинируют, и они становятся украшением рождественских елок. Так студенты помогают питомцам найти новый дом и заботливых владельцев.

„Часто люди просто срывают фотографии с елок и приходят с ними в приют. Показывают сотрудникам и говорят, вот, мол, хочу забрать эту собаку или кошку. Хотя у нас четко прописано, что необходимо сделать фотографию на телефон, – подчеркивает Пашкович и призывает придерживаться установленных правил. Но через секунду смягчается и уже более радушно добавляет, – с другой стороны, если животное найдет новый дом, то пусть срывают“.

Тем не менее, иногда простого желания бывает недостаточно. Во-первых, важно заранее подготовить все необходимые вещи для будущего четвероногого друга: приобрести лежаки, миски, поводки и тд.

Во-вторых, следует заполнить анкеты в приюте. Один из вопросов может звучать так: „Чем вы собираетесь кормить питомца?“ Сотрудники приюта внимательно изучают, насколько человек глубоко погружен в тему. Они также могут уточнить, есть ли у человека своя квартира или он арендует жилье. Если человек снимает жилье, то необходимо узнать, разрешено ли проживание с животными. Также могут поинтересоваться наличием детей и других домашних питомцев. Пашкович подчеркивает, что все эти вопросы необходимы для того, чтобы уменьшить вероятность того, что животное снова окажется в приюте.

В заключение процесса следует учесть финансовый аспект: необходимо будет внести плату в размере 40 евро за кошку и 70 евро за собаку. Эти средства направляются на поддержку других нуждающихся животных. „Но это все равно дешевле, чем самому прививать, чипировать и стерилизовать бездомное животное“, – поясняет Пашкович.

Для тех, кто не готов забрать животное из приюта, но все равно хочет помочь, предусмотрена другая форма помощи: пожертвование. Так, например, в прошлом году с помощью проекта удалось собрать 3000 евро.

Правда ли, что животных в приютах усыпляют, если не удается найти им новый дом?