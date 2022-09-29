На Балтийском вокзале из громкоговорителей больше не будет звучать русский язык

До обновления системы Elron будет продолжать предоставлять информацию о поездах на Балтийском вокзале только на эстонском языке, а после модернизации системы будет добавлена информация и на английском языке, чтобы лучше информировать пассажиров, говорящих на других языках.

„Компания Elron собиралась обновить систему объявлений на Балтийском вокзале еще в начале года, но из-за технических трудностей это сделать не удалось. Обслуживание системы Elron заказывает у Go Group и Eesti Raudtee, которая владеет и управляет всей инфраструктурой Балтийского вокзала“, - рассказывает менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кулдеркнуп.

Основываясь на статистике с сайта Elron, она отмечает, что половина пользователей изучают расписание и покупают билеты, используя страницы на эстонском языке, и почти половина - на русском или английском. В последние годы число пользователей сайта Elron растет.

„Исторически так сложилось, что на Балтийском вокзале информацию озвучивают на двух языках. С вокзала ежедневно отправляются поезда восточного направления, многие пассажиры которых являются русскоговорящими, и до сих пор информацию дублировали на русском языке. В последние годы увеличилось количество пассажиров, говорящих на других языках. Мы понимаем, что необходимо давать информацию на английском языке и что надежды на то, что от русского языка придется отказаться, вполне оправданы и в последнее время все больше возрастают“, - подчеркивает Кулдеркнуп.

„В отсутствие технической возможности заменить существующие русскоязычные объявления англоязычными, Elron решила оставить голосовые оповещения только на эстонском языке. Когда система уведомлений будет обновлена и в нее будут включены корректные англоязычные уведомления о времени отправления поездов и платформах, объявления будут звучать на эстонском и английском языках“, - обещает Кулдеркнуп.

Ежедневно железнодорожная компания Elron обслуживает около 20 000 пассажиров, и в день совершается более 200 рейсов.