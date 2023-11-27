РЕПОРТАЖ RUSDELFI | „Какие он там жизни спасает? У меня и гореть нечему". Можно ли отказать спасателям в проверке дымовых датчиков?(31)
На прошлой неделе в Эстонии прошла кампания по проверке датчиков дыма. Как проходит этот процесс, могут ли жильцы от него отказаться, и какие ситуации возникают во время рейда – в репортаже RusDelfi.
Возле двухэтажного жилого дома на улице Маяка стоят люди в форме Спасательного департамента. Их никто не вызывал, более того, некоторые жильцы не обрадуются такому визиту. „Если не пускают, то так и записываем. Хотя, как правило, нам не отказывают, – инструктирует сотрудников инспектор по пожарной безопасности Спасательного департамента Анна Ренжина. – Сокращенное производство возбуждаем только если дымовых датчиков нет вообще. Если есть хотя бы где-нибудь в коробке или на полке, то просим установить. Датчик угарного газа тоже проверяем“.
Спасатели разбиваются на группы по два-три человека и расходятся по своим адресам. Я следую за группой Ренжиной. Мы заходим в дом и стучимся в первую дверь.
„Здравствуйте. Это Спасательный департамент, – представляется инспектор после того, как за дверью послышался женский голос. – Мы проверяем дымовые датчики. Вы можете нам их показать?“ Вместо ответа эхом по подъезду раздается щелчок замков и на пороге появляется фигура хозяйки. Ренжина повторяет просьбу и одновременно показывает свое служебное удостоверение. После этого женщина впускает людей в форме к себе в квартиру.
– Когда купили датчик?
– Летом.
– У вас есть какая-нибудь палка, чтобы нажать на него?
Женщина уходит в глубь квартиры, а через секунду вновь появляется с черенком для швабры. Инспектор с его помощью нажимает на корпус дымового датчика, установленного на потолке – тот издает сигнал.
Так как в квартире есть газовая колонка, должен быть и датчик угарного газа. Хозяйка жестом указывает на другую маленькую коробочку. Мы благодарим ее и уходим.
Датчик подает звуковой сигнал при нажатии на него
В следующей квартире проживает молодой парень. Дымовой датчик есть и он исправен. Ренжина замечает камин и спрашивает про датчик угарного газа. Парень пожимает плечами, дескать, квартира не его, он ее арендует и не в курсе всего. Инспектор просит передать просьбу владельцу квартиры.
Поднимаясь на следующий этаж, она поясняет для меня: „Вообще, за отсутствие датчика предусмотрен штраф до 40 евро, но выписывается он владельцу квартиры“.
В нескольких квартирах жильцов не оказалось дома. В другой – женщина нам отказала, сославшись на то, что болеет коронавирусом, но уверила, что все датчики имеются и работают исправно.
„То есть человек действительно может отказаться от проверки?“ – удивляюсь я.
„Может. Он находится в частной собственности. Мы не вламываемся, если нас не пускают“, – отвечает Ренжина.
„А бывает, что человек не верит, что перед ними настоящий сотрудник Спасательного департамента?“ – продолжаю задавать вопросы. „Периодически до нас доходит информация, что якобы ходят ряженые сотрудники и что-то проверяют. Но мы всегда представляемся и называем причину, по которой пришли. Еще мы должны показать служебное удостоверение, где указано наше имя и то, что мы являемся работниками Спасательного департамента. Помимо этого, у нас на форме написано „Päästeamet“.
Меня кот предупреждает: он мяукать начинает
В одной из квартир женщина поставила дымовой датчик на шкаф. Ренжина интересуется: почему не на потолке? Хозяйка отвечает, что ее тут долгое время не было, а вернулась недавно, и вообще она пожилая, поэтому ждет сына, чтобы тот установил как надо.
„Дымовые датчики надо устанавливать на потолок, потому что дым поднимается наверх. И в ту комнату, где есть опасность возгорания, например, поближе к кухне. Либо в коридор, в прихожую, – объясняет Ренжина. – Датчик угарного газа же крепится в месте, где человек часто проводит время. Например, около дивана или возле кровати. И на высоту полтора метра от пола. Потому что угарный газ тяжелый, он опускается вниз“.
– А вы знаете, что надо делать, если датчик сработает? – спрашиваю я у женщины.
– Отключать? – несколько неуверенно отвечает она.
– Может проверить, вдруг у вас что-то горит? – подсказывает инспектор.
– Меня кот предупреждает: он мяукать начинает.
Ренжина проговаривает последовательность действий: „Если сработал дымовой датчик, то в первую очередь надо проверить, не загорелось ли что-нибудь в квартире. Если огня нет, то можно выключить датчик кнопкой. Если что-то все же горит, то нужно покинуть квартиру и вызвать спасателей по номеру 112. Если очаг возгорания небольшой, например, еда подгорела, тогда погасить пламя самостоятельно и открыть окна, чтобы проветрить квартиру“.
В ответ на это женщина рассказывает историю, как у нее из-за камина на даче задымило всю комнату. При этом ни один из двух датчиков тогда не сработал: ни дымовой, ни тот, что сигнализирует об угарном газе. Спасатель посоветовала проверить батарейки.
Жилец одной из квартир честно признался, что датчика у него нет. Больше того, в их эффективность он не верит. „Какие он там жизни спасает? – сокрушается он – Зачем он нужен? У меня и гореть нечему. Дровами я не топлю“.
Инспектор поясняет, что датчики у нас обязательны с 2009 года. „К тому же, у вас ведь наверняка есть плита, на которой вы готовите еду. Да и установить вы можете сами, для этого не нужен специалист“.
Мужчина в итоге смягчается и поддается на уговоры: обещает за выходные купить и установить дымовой датчик. Ренжина протягивает визитку: „Позвоните мне, когда все будет сделано, а еще лучше пришлите фотографию на электронную почту“.
На прошлой неделе Спасательный департамент проверил датчики дыма почти в 5500 домах. В четверти проверенных домов отсутствовал работающий датчик дыма. Инспекторы выписывали штрафы в рамках быстрого производства 50 раз.
Датчик дыма стал обязательным для всех жителей Эстонии 1 июля 2009 года, а датчик угарного газа с 2021 года. Спасательный департамент советует проверять датчик минимум раз в месяц, нажимая на тестовую кнопку. Устаревший или неисправный дымовой датчик необходимо заменить в обязательном порядке
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