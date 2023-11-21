Итоги проверки датчиков дыма расстраивают: в четверти проверенных домов не было работающего датчика
На прошлой неделе Спасательный департамент проверил датчики дыма почти в 5500 домах. В четверти проверенных домов отсутствовал работающий датчик дыма.
„Кампанию по проверке датчиков дыма можно считать успешной, потому что люди снова вспомнили об их необходимости. Продавцы датчиков подтверждают, что продажи выросли как на дрожжах, поэтому есть основания полагать, что помимо домов, где мы проводили проверки, улучшилась пожарная безопасность и других домов“, - пояснила Марет Раннала, руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.
За неделю датчики дыма были проверены в 5439 домах. Датчик дыма отсутствовал в 417 домах (7,6%). Датчик дыма был, но он не работал в 919 домах (17,6%).
Раннала добавила, что теперь у департамента есть довольно хорошая картина о наличии датчиков дыма в домах и проблемах. „Очень тревожно, что если бы сегодня случился пожар, почти в четверти домов в Эстонии не сработал бы датчик дыма, потому что его просто нет или он не в рабочем состоянии“, - сказала Раннала. „Я благодарю тех, кто потрудился проверить свои датчики. Были и те, кто беспокоился о своих соседях и помогал им устанавливать датчики или проверять их. Давайте продолжим проявлять такую осторожность и надеяться, что вскоре датчики будут установлены в 100% всех домохозяйств. Работая вместе таким образом, мы сделаем Эстонию более безопасной“, — сказала Раннала.
Инспекторы выписывали штрафы в рамках быстрого производства 50 раз. „Целью этой кампании было не наложение штрафов, а добиться того, чтобы у людей дома был работающий и правильно установленный датчик дыма. Инспекторы осмотрели каждое жильё индивидуально. Если датчик полностью отсутствовал в доме, его также не было в ящике, то назначался штраф. Если датчик был, но батарейки сели, то человеку была предоставлена возможность в кратчайшие сроки приобрести батарейку для датчика, и тогда штраф не выписывался. Были также случаи, когда инспектор или спасательная команда помогали установить датчик на потолок“, — пояснила Раннала.
Причины отсутствия датчика были разные, люди забыли или в магазине нет датчика или не знали, что он обязателен. В некоторых квартирах проживали иностранцы, которые не слышали об обязательности датчика. Во многих квартирах были жильцы, которые не знали, почему собственник не установил датчик. „Установка датчика в съемной квартире является обязанностью владельца, но если владелец этого не сделал, я рекомендую жильцам самостоятельно себя обезопасить, чтобы обеспечить спокойный сон“, - сказала Раннала.
В этом году в пожарах погибли 33 человека, у большинства из них, к сожалению, в домах не было датчика дыма.
Чтобы быстро обнаружить пожар, важно, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Огонь очень быстро перерастает в опасный для жизни пожар, и датчик помогает обнаружить возгорание на ранней стадии, когда он еще небольшой. В случае пожара необходимы быстрые действия. Через пять минут пожар становится опасным для жизни, дым заполняет помещение, делая выживание невозможным. Датчик обнаруживает дым даже в небольшой концентрации и подает сигнал тревоги громким звуком, а также дает возможность эвакуироваться. Только работающий и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.
В каждом доме должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик. Рекомендуется устанавливать датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате. При установке необходимо следовать инструкциям и использовать только монтажные инструменты, находящиеся в комплекте с датчиком. Проверяйте работу датчика дыма раз в месяц. Чтобы проверить состояние датчика, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости замените батарею датчика и сразу установите его обратно на потолок. Тестирование важно для обеспечения бесперебойной и непрерывной работы датчика дыма.
Срок службы датчиков дыма составляет 3-10 лет в зависимости от производителя и цены, затем его работоспособность снижается или пропадает. Поэтому каждый, кто много лет назад установил у себя дома датчик дыма, должен проверить, нужна ли его замена. Однако при покупке и замене датчика необходимо убедиться, что устройство имеет маркировку CE, отметку о соответствии датчика дыма стандарту EN14604:2005 и что срок его годности не истек. Если есть сомнения в рабочем состоянии устройства, обратитесь к продавцу.
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