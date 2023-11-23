Курьер службы Fudy: 30 евро за сумку для доставки компания не вернет

Вадим — один уз тех, кто сотрудничал с компанией. Мужчина только недавно решил стать курьером, приобрел сумку и хотел начать работать. После сообщения о закрытии службы доставки Вадим решил сразу же вернуть снаряжение и получить свои залоговые средства. Но, по словам представителя компании, сумки продавались, а не выдавались за депозит.

„Как Вы, вероятно, знаете, служба доставки Fudy будет закрыта с 21.12.2023. Мы прекрасно понимаем, насколько это может быть неприятно, и мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства, — прислала сообщение служба поддержки компании. — Учитывая сложившиеся неудобства мы, к сожалению, не можем активировать новых людей и оформить возврат средств за уже купленные сумки“.

В сообщении компании также указано, что „мы понимаем, что это неидеальный вариант, и ценим ваше понимание. Вы можете продолжать работать со своей сумкой до окончания указанного срока“.

„В условиях пользования платформой указано, что все необходимое для работы, включая термосумку, курьер представляет самостоятельно и за свой счет. В условиях пользования также указано, что компания Fudy имеет право вычесть стоимость термосами с логотипом Fudy из зарплаты курьера, если он ее приобрел“, — отметили в компании, а также указали, что прилагают все усилия для того, чтобы максимально упростить процесс присоединения курьеров к компании Wolt. Информацию о том, как это сделать, была отправлена на почту.

Стоимость сумки, по словам Вадима, 30 евро. „Хочется вернуть их, но дело не в деньгах даже, если честно, — утверждает мужчина. — Теперь с этой сумкой только если за продуктами ходить“.