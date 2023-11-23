Курьер службы Fudy: 30 евро за сумку для доставки компания не вернет(11)
Fudy, вышедшая на рынок весной 2022 года, прекратит доставлять еду на дом из ресторанов. Это новость вызвала негодование не только у клиентов, но и тех, кто работал в компании. В Fudy курьерам сообщили, что деньги за недавно приоберетенную сумку для доставки заказов возвращать не будут. Подробности узнал RusDelfi.
Вадим — один уз тех, кто сотрудничал с компанией. Мужчина только недавно решил стать курьером, приобрел сумку и хотел начать работать. После сообщения о закрытии службы доставки Вадим решил сразу же вернуть снаряжение и получить свои залоговые средства. Но, по словам представителя компании, сумки продавались, а не выдавались за депозит.
„Как Вы, вероятно, знаете, служба доставки Fudy будет закрыта с 21.12.2023. Мы прекрасно понимаем, насколько это может быть неприятно, и мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства, — прислала сообщение служба поддержки компании. — Учитывая сложившиеся неудобства мы, к сожалению, не можем активировать новых людей и оформить возврат средств за уже купленные сумки“.
В сообщении компании также указано, что „мы понимаем, что это неидеальный вариант, и ценим ваше понимание. Вы можете продолжать работать со своей сумкой до окончания указанного срока“.
„В условиях пользования платформой указано, что все необходимое для работы, включая термосумку, курьер представляет самостоятельно и за свой счет. В условиях пользования также указано, что компания Fudy имеет право вычесть стоимость термосами с логотипом Fudy из зарплаты курьера, если он ее приобрел“, — отметили в компании, а также указали, что прилагают все усилия для того, чтобы максимально упростить процесс присоединения курьеров к компании Wolt. Информацию о том, как это сделать, была отправлена на почту.
Стоимость сумки, по словам Вадима, 30 евро. „Хочется вернуть их, но дело не в деньгах даже, если честно, — утверждает мужчина. — Теперь с этой сумкой только если за продуктами ходить“.
Напомним, Fudy объявила о прекращении доставки еды на дом из ресторанов. Рестораны концерна Apollo Group – Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys – возвращаются на платформу Wolt. По словам главы Wolt Baltikum Мантаса Ломсаргиса, рестораны Apollo Group перейдут на платформу Wolt в декабре в связи с решением компании Fudy сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. „Такие любимые клиентами рестораны, как Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys, скоро можно будет найти только в приложении Wolt в Эстонии. Сотрудничество также охватывает Латвию, Литву и Финляндию“, - сказал Ломсаргис.
Компания Fudy Operations OÜ закончила прошлый год с убытками и не смогла улучшить ситуацию в этом году. В прошлом году убыток составил более 3 млн. евро.
Между тем, в других компаниях экипировку выкупают. Например, в Wolt указано, что залог на снаряжение в размере 50 евро вычитается из первого заработка, а также возвращается после возврата снаряжения. Таже использовать снаряжение Wolt не обязательно. „Но у вас должно быть снаряжение, которое безопасно для доставки и соответствует всем применимым требованиям безопасности пищевых продуктов и гарантирует безопасность пищевых продуктов“.
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