Новости Эстонии
21.11.2023, 17:40

Неожиданно! Fudy прекратит доставку еды из ресторанов

 
Vapiano on üks neist restoranidest, kes kuulub Apollo Gruppi ja kolis 2022. aasta kevadel üle Fudy platvormile.
Vapiano on üks neist restoranidest, kes kuulub Apollo Gruppi ja kolis 2022. aasta kevadel üle Fudy platvormile.
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Fudy, вышедшая на рынок весной 2022 года, прекратит доставлять еду на дом из ресторанов. Об этом сообщает Ärileht.

Рестораны концерна Apollo Group – Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys – возвращаются на платформу Wolt.

По словам главы Wolt Baltikum Мантаса Ломсаргиса, рестораны Apollo Group перейдут на платформу Wolt в декабре в связи с решением компании Fudy сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. „Такие любимые клиентами рестораны, как Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys, скоро можно будет найти только в приложении Wolt в Эстонии. Сотрудничество также охватывает Латвию, Литву и Финляндию“, - сказал Ломсаргис.

Член правления Apollo Group Маури Дорбек, отметил, что сотрудничество с Wolt обеспечит профессиональную доставку еды. „Wolt - известная и надежная международная технологическая компания, с которой Apollo Group раньше успешно сотрудничал“, - добавил Дорбек.

Исполнительный директор и соучредитель компании Fudy Вильям Пыдра, отметил, что в будущем возможно сотрудничество между Fudy и Wolt в связи с развиваемыми Fudy направлениями бизнеса. В августе этого года Fudy объявила о выходе на финский рынок.

Крупнейшим инвестором Fudy является бизнесмен Маргус Линнамяэ

В октябре прошлого года Ärileht писал, что Fudy удалось привлечь на свою платформу еще шесть ресторанов, которые в результате покинули другие платформы (Wolt и Bolt Food). „Заботясь о благополучии наших клиентов, мы остановили свой выбор на Fudy, поскольку у них более разумное ценообразование услуги и более прозрачное для всех участвующих сторон“, - сказал тогда Ärileht руководитель концерна Apollo Group Мадис Ягер.

Помимо вышеперечисленных, через Fudy можно было временно заказать еду из Viru Burger, Tokumaru, POMO, Tai Boh, Chi, Chopsticks и многих других заведений. По состоянию на 1 октября 2022 год компания Fudy являлась единственным партнером по доставке еды для 17 сетей ресторанов с общим числом более 130 точек.

Крупным инвестором Fudy OÜ является компания Маргуса Линнамяэ MM Grupp OÜ, которая также связана с Apollo Group.

В феврале этого года Ärileht писал о том, что три сети ресторанов объявили о своем переходе на платформу Bolt Food с платформы Fudy. „В частности, Chi, Little India и Chopsticks. Таким образом, если до сих пор вы могли заказать еду из ресторана на дом только через приложение Fudy, то теперь они вернулись на платформу Bolt Food“, - писали в издании.

„Мы привлекли еще одного поставщика курьерских услуг в дополнение к Fudy, поскольку ощущается нестабильность в экономике в целом и в ресторанном мире в частности. Мы, как компания, внимательно следим за происходящим и стараемся соответствующим образом корректировать и развивать наш бизнес“, - сказал член правления трех ресторанов Тоомас Крууз.

По словам соучредителя компании Fudy Вильяма Пыдра, никакого конфликта не было. „Мы с самого начала знали о планах владельца трех сетей ресторанов, и наше сотрудничество остается очень хорошим, открытым и позитивным“, - сказал он, указав, как и член правления ресторанов, на экономическую нестабильность.

Компания Fudy Operations OÜ закончила прошлый год с убытками и не смогла улучшить ситуацию в этом году. В прошлом году убыток составил более 3 млн. евро.

Сегодня компания не желает давать дальнейших комментариев.

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