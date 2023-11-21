Неожиданно! Fudy прекратит доставку еды из ресторанов

Рестораны концерна Apollo Group – Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys – возвращаются на платформу Wolt.

По словам главы Wolt Baltikum Мантаса Ломсаргиса, рестораны Apollo Group перейдут на платформу Wolt в декабре в связи с решением компании Fudy сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. „Такие любимые клиентами рестораны, как Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys, скоро можно будет найти только в приложении Wolt в Эстонии. Сотрудничество также охватывает Латвию, Литву и Финляндию“, - сказал Ломсаргис.

Член правления Apollo Group Маури Дорбек, отметил, что сотрудничество с Wolt обеспечит профессиональную доставку еды. „Wolt - известная и надежная международная технологическая компания, с которой Apollo Group раньше успешно сотрудничал“, - добавил Дорбек.

Исполнительный директор и соучредитель компании Fudy Вильям Пыдра, отметил, что в будущем возможно сотрудничество между Fudy и Wolt в связи с развиваемыми Fudy направлениями бизнеса. В августе этого года Fudy объявила о выходе на финский рынок.

Крупнейшим инвестором Fudy является бизнесмен Маргус Линнамяэ

В октябре прошлого года Ärileht писал, что Fudy удалось привлечь на свою платформу еще шесть ресторанов, которые в результате покинули другие платформы (Wolt и Bolt Food). „Заботясь о благополучии наших клиентов, мы остановили свой выбор на Fudy, поскольку у них более разумное ценообразование услуги и более прозрачное для всех участвующих сторон“, - сказал тогда Ärileht руководитель концерна Apollo Group Мадис Ягер.

Помимо вышеперечисленных, через Fudy можно было временно заказать еду из Viru Burger, Tokumaru, POMO, Tai Boh, Chi, Chopsticks и многих других заведений. По состоянию на 1 октября 2022 год компания Fudy являлась единственным партнером по доставке еды для 17 сетей ресторанов с общим числом более 130 точек.

Крупным инвестором Fudy OÜ является компания Маргуса Линнамяэ MM Grupp OÜ, которая также связана с Apollo Group.