Неожиданно! Fudy прекратит доставку еды из ресторанов
Fudy, вышедшая на рынок весной 2022 года, прекратит доставлять еду на дом из ресторанов. Об этом сообщает Ärileht.
Рестораны концерна Apollo Group – Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys – возвращаются на платформу Wolt.
По словам главы Wolt Baltikum Мантаса Ломсаргиса, рестораны Apollo Group перейдут на платформу Wolt в декабре в связи с решением компании Fudy сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. „Такие любимые клиентами рестораны, как Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O’Learys, скоро можно будет найти только в приложении Wolt в Эстонии. Сотрудничество также охватывает Латвию, Литву и Финляндию“, - сказал Ломсаргис.
Член правления Apollo Group Маури Дорбек, отметил, что сотрудничество с Wolt обеспечит профессиональную доставку еды. „Wolt - известная и надежная международная технологическая компания, с которой Apollo Group раньше успешно сотрудничал“, - добавил Дорбек.
Исполнительный директор и соучредитель компании Fudy Вильям Пыдра, отметил, что в будущем возможно сотрудничество между Fudy и Wolt в связи с развиваемыми Fudy направлениями бизнеса. В августе этого года Fudy объявила о выходе на финский рынок.
Крупнейшим инвестором Fudy является бизнесмен Маргус Линнамяэ
В октябре прошлого года Ärileht писал, что Fudy удалось привлечь на свою платформу еще шесть ресторанов, которые в результате покинули другие платформы (Wolt и Bolt Food). „Заботясь о благополучии наших клиентов, мы остановили свой выбор на Fudy, поскольку у них более разумное ценообразование услуги и более прозрачное для всех участвующих сторон“, - сказал тогда Ärileht руководитель концерна Apollo Group Мадис Ягер.
Помимо вышеперечисленных, через Fudy можно было временно заказать еду из Viru Burger, Tokumaru, POMO, Tai Boh, Chi, Chopsticks и многих других заведений. По состоянию на 1 октября 2022 год компания Fudy являлась единственным партнером по доставке еды для 17 сетей ресторанов с общим числом более 130 точек.
Крупным инвестором Fudy OÜ является компания Маргуса Линнамяэ MM Grupp OÜ, которая также связана с Apollo Group.
В феврале этого года Ärileht писал о том, что три сети ресторанов объявили о своем переходе на платформу Bolt Food с платформы Fudy. „В частности, Chi, Little India и Chopsticks. Таким образом, если до сих пор вы могли заказать еду из ресторана на дом только через приложение Fudy, то теперь они вернулись на платформу Bolt Food“, - писали в издании.
„Мы привлекли еще одного поставщика курьерских услуг в дополнение к Fudy, поскольку ощущается нестабильность в экономике в целом и в ресторанном мире в частности. Мы, как компания, внимательно следим за происходящим и стараемся соответствующим образом корректировать и развивать наш бизнес“, - сказал член правления трех ресторанов Тоомас Крууз.
По словам соучредителя компании Fudy Вильяма Пыдра, никакого конфликта не было. „Мы с самого начала знали о планах владельца трех сетей ресторанов, и наше сотрудничество остается очень хорошим, открытым и позитивным“, - сказал он, указав, как и член правления ресторанов, на экономическую нестабильность.
Компания Fudy Operations OÜ закончила прошлый год с убытками и не смогла улучшить ситуацию в этом году. В прошлом году убыток составил более 3 млн. евро.
Сегодня компания не желает давать дальнейших комментариев.
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