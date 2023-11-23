Новости Эстонии
23.11.2023, 10:40

Белобровцев жестко ответил Осиновскому: неужели все эти люди настолько глупы, что не понимают, кого поддерживают?

 (29)
Вадим Белобровцев
Центристская партия
Вадим Белобровцев
Вадим Белобровцев
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

RusDelfi попросил заместителя председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу Вадима Белобровцева прокомментировать интервью социал-демократа Евгения Осиновского. По словам Белобровцева, у Социал-демократической партии давно сложился стиль говорить одно, а делать другое, точнее - не делать.

Даже удивительно, что Евгений Осиновский посвятил так много своих слов Центристской партии. Такое повышенное внимание было бы даже приятно, если бы не очевидное лукавство в высказываниях председателя Социал-демократической фракции в Рийгикогу – если не назвать это более громким словом.

Мантру о том, что представители Центристской партии ничего не делают для русскоязычного населения Эстонии и защиты их интересов, часто повторяют политики разных партий, в этом ничего нового нет. Идея проста – чем чаще это говоришь, тем сам больше начинаешь в это верить, и тем больше надеешься, что в это начнут верить и сами русскоговорящие жители. Лично мне не нравится, когда людей держат за идиотов, пытаясь объяснить, что черное – это белое, и наоборот. Ведь если центристы, согласно громкому заявлению Евгения Осиновского, никогда ничего не делали для защиты интересов русскоязычного избирателя, то почему поддержка Центристской партии среди них – не просто самая высокая, а в десять (!) раз превышает поддержку тех же социал-демократов? Неужели все эти люди, по мнению Евгения, настолько глупы, что не понимают, кого поддерживают?..

Оставить комментарий Читать комментарии (29)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии