Белобровцев жестко ответил Осиновскому: неужели все эти люди настолько глупы, что не понимают, кого поддерживают?

Мантру о том, что представители Центристской партии ничего не делают для русскоязычного населения Эстонии и защиты их интересов, часто повторяют политики разных партий, в этом ничего нового нет. Идея проста – чем чаще это говоришь, тем сам больше начинаешь в это верить, и тем больше надеешься, что в это начнут верить и сами русскоговорящие жители. Лично мне не нравится, когда людей держат за идиотов, пытаясь объяснить, что черное – это белое, и наоборот. Ведь если центристы, согласно громкому заявлению Евгения Осиновского, никогда ничего не делали для защиты интересов русскоязычного избирателя, то почему поддержка Центристской партии среди них – не просто самая высокая, а в десять (!) раз превышает поддержку тех же социал-демократов? Неужели все эти люди, по мнению Евгения, настолько глупы, что не понимают, кого поддерживают?..