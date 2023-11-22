Осиновский: защищать русских от кого? Центристы все время „защищали“, но только на словах

Юри Ратас заявил, что Центристская партия – единственная, которая способна общаться с эстоноязычной и русскоязычной аудиторией. Будут ли сейчас соцдемы активнее бороться за русскоязычные голоса, учитывая рейтинг центристов?

Я с ним не согласен. Я лично с 2011 года общаюсь как с русскоязычными, так и эстоноязычными избирателями. Наша партия хоть и не пользуется таким уровнем популярности среди русскоязычных, но мы достигли того, что уже более 10 лет наша поддержка среди эстоноязычных и русскоязычных примерно одинаковая.

Если посмотреть на нынешний рейтинг центристов, то они растеряли эстоноязычной электорат - у них поддержка 3-4%. Центристы сейчас это птица с одним крылом.

Мы же стабильно работаем со всеми группами населения. Отвечая на вопрос, будем ли мы бороться. Наши фундаментальные позиции остались прежними – мы верим в равноправие всех жителей нашей страны. Например, мы противостоим отмене права голоса „серопаспортников“ не потому, что надеемся на русскоязычные голоса. Мы противостоим этой инициативе, потому что считаем ее фундаментально неверной.

Судя по сообщениям в прессе, сложилось впечатление, что на острые темы, которые связаны с национальность, русским языком, русской школой - как правило высказываются центристы - Яна Тоом, Михаил Кылварт, Вадим Белобровцев. А вы ничего не говорите. Почему?

Всем понятно, для Центристской партии экзистенциальный вопрос, чтобы русскоязычные избиратели у них были - других избирателей у них почти не осталось. Но я не соглашусь, что мы не высказываемся на эти темы. Если нас спрашивают, мы отвечаем. Если вам кажется, что мы должны быть более активными, то будем стараться.

Вообще вся эта концепция „защищать русскоязычных“ мне не близка. Защищать русских от кого? Это искусственно созданная риторика. Если не мы, тогда вас тут… Я не вижу реальной почвы для такого конфликта. Но в политике, увы, именно провоцирование межнационального конфликта было много лет главным способом мобилизации как для центристов, так и для правых партий. Центристы все время „защищали“. То школы, то гражданство, то русский язык. Но защищали только на словах. Большинство времени они были в оппозиции. А что они сделали в правительстве с 2016 по 2021 год? В этой сфере никаких результатов у них нет.