Почему в Эстонии растут цены и налоги? Отвечает депутат Рийгикогу Осиновский

„У нас два кризиса в стране. Первый - ухудшение экономической ситуации во всем регионе из-за войны и ковида. Если у наших партнеров дела идут плохо, то и у нас они идут плохо, так как мы маленькая и открытая экономика. Возьмем самый простой пример - рынок недвижимости в Швеции падает. Из-за этого наши строители, наши работающие там фирмы теряют работу.

Плюс инфляция, которая началась из-за роста цен на энергию, что опять связано с войной в Украине. Быстрая инфляция всегда делает бедных еще беднее, поэтому европейский Центробанк начал бороться с инфляцией, поднимая базовый интресс. Это привело к увеличению расходов на займы“, - говорит Осиновский RusDelfi.

„Другой кризис связан с государственными финансами. В 2020 году был коронакризис. Государство должно было поддержать экономику и людей. Правильные решения, но серьезные расходы. Потом война и энергокризис. Сотни миллионов евро на компенсацию потребителям. Затем позитивные решения - повышение детских пособий, зарплаты учителей и спасателей. Эти решения не были покрыты доходами“, - продолжил он.

Однако сейчас ситуация начинает улучшаться – цены на энергию значительно упали, а в сентябре этого года рост зарплат превысил рост потребительских цен в два раза. Это значит, что потребительская способность людей начинает расти.

„Сейчас мы должны найти баланс между улучшением финансовой ситуации и смягчением последствий кризиса. Это довольно непросто. Оппозиция говорит, давайте поднимать пособия и снижать налоги, - подчеркивает соцдем. - Самые популярные предложения - пособия должны быть высокими, а налоги низкими. Но каждый человек понимает, что это нереально и невозможно“.

По государственным прогнозам, этот и следующий кварталы будут самыми сложными, после чего ситуация должна улучшиться. „Надеюсь, зарплаты продолжат расти, тогда вырастут и реальные доходы. Если говорить о поддержке населения, то лучшая социальная помощь – это достойное рабочее место!“ - сказал Евгений Осиновский. Читайте интервью целиком.