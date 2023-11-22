ТРАНСЛЯЦИЯ | Спецкомиссия Рийгикогу обсуждает надежность электроснабжения Эстонии. Если ли опасность остаться без света?

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу отмечает, что Госконтроль в своем отчете обратил внимание на то, что в 2027 году в Эстонии может возникнуть проблема с устойчивостью электроснабжения.

„Может случиться так, что в Эстонии в 2027 году не будет обеспечно устойчивость снабжения электроэнергией. Речь идет об очень серьезной проблеме для Эстонии“, - сказал Рейнсалу.

В докладе Госконтроля рассматриваются три темы: достаточно ли сделано для обеспечения устойчивого снабжения электроэнергией; проходит ли в графике присоединение энергосистемы Эстонии к европейской энергосистеме; готова ли Эстонии к разрешению чрезвычайных ситуаций в сфере электроснабжения.

Подробнее о докладе Госконтроля читайте здесь.

На заседание комиссии приглашены министр по вопросам климата Кристен Михал, министр финансов Март Вырклаэв, госсекретарь Таймар Петеркоп, руководитель Eesti Energia AS Андрес Дурейко, руководитель Elering AS Калле Кильк, главный госконтролер Инес Метсалу Нурминен и другие.

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