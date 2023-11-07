Суровая оценка Госконтроля: через два года надежность системы электроснабжения Эстонии окажется под вопросом

Если не будут решены проблемы энергетического обеспечения, не исключено, что стоимость электроэнергии в Эстонии может повыситься до уровня, который окажется неприемлемым для общества, сказал государственный контролер Янар Холм. Нельзя откладывать принятие решений, направленных на снижение рисков, связанных с нехваткой электроэнергии и резким ростом цен, тем более, что развитие энергетики требует финансовых вливаний и времени.

„Если в ближайшее время не будут приняты решения, направленные на обеспечение ресурсов к 2027 году и в первую очередь после 2030 года, не исключено, что стоимость электроэнергии может повыситься до такого уровня, что начнет влиять на благополучие потребителей и станет препятствовать росту экономики“, - отмечается в отчете, который Госконтроль только что представил Рийгикогу.