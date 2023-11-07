07.11.2023, 17:10
Суровая оценка Госконтроля: через два года надежность системы электроснабжения Эстонии окажется под вопросом(8)
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Вопросом, какие меры принимаются в стране, чтобы в будущем все бизнес-клиенты и бытовые потребители были обеспечены достаточным количеством электроэнергии в любое время суток и по приемлемой цене, задалось издание Delfi Ärileht.
Если не будут решены проблемы энергетического обеспечения, не исключено, что стоимость электроэнергии в Эстонии может повыситься до уровня, который окажется неприемлемым для общества, сказал государственный контролер Янар Холм. Нельзя откладывать принятие решений, направленных на снижение рисков, связанных с нехваткой электроэнергии и резким ростом цен, тем более, что развитие энергетики требует финансовых вливаний и времени.