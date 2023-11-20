ВИДЕО | Кая Каллас: все законопроекты мы увяжем с вотумом доверия, у нас нет выбора!

Каллас признала, что решение об использовании вотума доверия было принято с тяжелым сердцем. По ее словам, правительство пыталось договориться с оппозицией, чтобы отозвать сотни предложенных поправок, но им не пошли на уступки.

„По подсчетам Рийгикогу, на рассмотрение всех поправок уйдет шесть месяцев“, - сказала Каллас и отметила, что бюджет должен быть готов самое позднее - к марту.

В общей сложности 13 законопроектов связаны с государственным бюджетом. Каллас подтвердила, что правительство планирует вынести шесть оставшихся законопроектов на голосование о доверии в четверг.

В пятницу учителя обратились к Каллас с просьбой встретиться в ближайшие дни для поиска решения кризиса с оплатой труда. Премьер-министр сообщила, что ранее встречалась с учителями, но не знала о новом запросе. „Эти просьбы о встречах поступают постоянно“, — сказала Каллас. По ее мнению, главную ответственность за решение кризиса в сфере образования должен нести министр образования.

Каллас неоднократно подчеркивала, что в госбюджете недостаточно денег для желаемого повышения зарплат учителей. Сегодня она подтвердила, что единственный вариант – это найти необходимые дополнительные средства в сфере образования.

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