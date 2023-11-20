ВИДЕО | Кая Каллас: все законопроекты мы увяжем с вотумом доверия, у нас нет выбора!
На прошлой неделе правительство объявило, что оно будет увязывать принятие семи законопроектов о государственном бюджете с вотумом доверия правительству. Премьер-министр Кая Каллас заявила сегодня, что это касается и остальных шести законопроектов.
Каллас признала, что решение об использовании вотума доверия было принято с тяжелым сердцем. По ее словам, правительство пыталось договориться с оппозицией, чтобы отозвать сотни предложенных поправок, но им не пошли на уступки.
„По подсчетам Рийгикогу, на рассмотрение всех поправок уйдет шесть месяцев“, - сказала Каллас и отметила, что бюджет должен быть готов самое позднее - к марту.
В общей сложности 13 законопроектов связаны с государственным бюджетом. Каллас подтвердила, что правительство планирует вынести шесть оставшихся законопроектов на голосование о доверии в четверг.
В пятницу учителя обратились к Каллас с просьбой встретиться в ближайшие дни для поиска решения кризиса с оплатой труда. Премьер-министр сообщила, что ранее встречалась с учителями, но не знала о новом запросе. „Эти просьбы о встречах поступают постоянно“, — сказала Каллас. По ее мнению, главную ответственность за решение кризиса в сфере образования должен нести министр образования.
Каллас неоднократно подчеркивала, что в госбюджете недостаточно денег для желаемого повышения зарплат учителей. Сегодня она подтвердила, что единственный вариант – это найти необходимые дополнительные средства в сфере образования.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.