Правительство увязало семь законопроектов с вотумом доверия

Во вторник, 21 ноября, правительство просит рассмотреть проект об изменениях Закона о социальном обеспечении, проект об изменениях Закона о лекарственных средствах и Закона об организации медицинских услуг, а также проект о дополнениях к Закону о медицинском страховании.

В среду, 22 ноября, правительство просит рассмотреть проект об изменениях Закона о земельном налоге и налоговом администрировании, проект об изменениях Закона о лекарственных средствах, Закона о медицинском страховании и Закона об организации медицинских услуг, проект об изменениях Закона о недрах, а также проект об изменениях Закона о дорожном движении и автомобильных перевозках.

Если правительство связывает принятие инициированного им законопроекта с вотумом доверия до второго чтения законопроекта, оно берет на себя работу руководящей комиссии, а председатель Рийгикогу передает все предложенные поправки к законопроекту правительству, затем правительство готовит новый текст проекта, список предлагаемых поправок и пояснительное письмо.

В ходе обсуждения законопроекта предложения по поправкам не выносятся на голосование, а законопроект отправляется на окончательное голосование, и если Рийгикогу не примет законопроект, увязанный с вотумом доверия, это приведет к отставке правительства.

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