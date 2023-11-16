Криштафович о проблеме выхода из гражданства РФ: нужно усилить давление на посольство России

„Вот выпустят вас, тогда и получайте эстонское гражданство. Давить надо на российские дипломатические представительства здесь. Говорить, что мы их вышвырнем отсюда, если они не будут принимать эти заявления. Ужесточайте риторику! Пусть Маргус Цахкна (министр иностранных дел - ред.) выполняет свою работу и жёстко разговаривает с российским послом (сейчас посольством руководит поверенный в делах Ленар Салимуллин - ред.). Давить надо здесь, и этим мы сможем помочь тем, кто хочет отказаться от российского гражданства“, - сказал Евгений Криштафович в передаче „Эпицентр“, отвечая на вопрос, как можно помочь сменить людям российское гражданство на эстонское.