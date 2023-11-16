Криштафович о проблеме выхода из гражданства РФ: нужно усилить давление на посольство России(10)
Юрист, член совета Центра по правам человека Евгений Криштафович (Партия реформ) призвал Эстонию усилить давление на посольство России, заявив, что оно обязано принимать просьбы об отказе от российского гражданства у тех, кто хочет сменить его на эстонское, пишет rus.err.ee.
„Вот выпустят вас, тогда и получайте эстонское гражданство. Давить надо на российские дипломатические представительства здесь. Говорить, что мы их вышвырнем отсюда, если они не будут принимать эти заявления. Ужесточайте риторику! Пусть Маргус Цахкна (министр иностранных дел - ред.) выполняет свою работу и жёстко разговаривает с российским послом (сейчас посольством руководит поверенный в делах Ленар Салимуллин - ред.). Давить надо здесь, и этим мы сможем помочь тем, кто хочет отказаться от российского гражданства“, - сказал Евгений Криштафович в передаче „Эпицентр“, отвечая на вопрос, как можно помочь сменить людям российское гражданство на эстонское.
Он отметил, что если у человека не будет „конкретной бумажки“ о выходе из российского гражданства, у него могут быть проблемы из-за получения эстонского гражданства - в России его могут признать иноагентом.
Ранее RusDelfi писал, что посольство России в Таллинне временно приостановило прием документов на выход из российского гражданства. На запрос журналистов редакции RusDelfi техподдержка сайта российского посольства ответила, что „в силу принятия нового Федерального закона, сейчас на сайте можно подать заявку только на проверку наличия/отсутствия российского гражданства“.
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