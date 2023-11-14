Неизвестный автомобиль сбил идущую по обочине женщину. От удара она упала в канаву

В понедельник, 13 ноября, в 07:38 произошла авария возле Нымме теэ, 25 в Таллинне. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf под управлением 34-летнего мужчины, сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

В 11:05 произошла авария на территории скотного двора в деревне Мууга в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где 52-летний мужчина на тракторе Manitou наехал на 65-летнюю женщину. На трактор был прикреплен сельскохозяйственный агрегат, который ограничивал видимость. В результате наезда женщина скончалась. Подробнее об аварии ЗДЕСЬ.

В 14:00 произошла авария на 162 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну, где 30-летний мужчина на легковом автомобиле Dacia Duster при выезде с парковки врезался в ехавший по шоссе легковой автомобиль Opel Zafira, которым управлял 31-летний мужчина. Пассажирку Opel - 42-летнюю женщину - доставили в больницу.

В 16:56 произошла авария возле Пости, 18 в Локса, где, по предварительным данным, пешеход - 66-летняя женщина - шла по левой обочине, когда ее сбил неизвестный автомобиль. От удара женщину отбросило в канаву. Точные обстоятельства устанавливаются. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17:22 произошла авария возле Пярну мнт 453G в Таллинне, где, по предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 57-летний мужчины, столкнулся с совершающим поворот налево автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 19-летний мужчина. Точные обстоятельства устанавливаются. Водитель первой Skoda был доставлен в больницу.

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