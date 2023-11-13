Под колесами трактора погибла женщина(4)
В понедельник, в 11.19 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае, произошедшем в селе Мууга (Лаэне-Вирумаа, волость Винни), где 52-летний мужчина на тракторе, наехал на 65-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По словам Арго Вахула, полицейского из группы по расследованию аварий Раквереского отделения полиции, несчастье произошло на площадке между коровниками.
„Тракторист работал и не заметил из-за установленного перед трактором устройства приблизившегося к нему пешехода. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая скончалась из-за полученных травм на месте происшествия. Тракторист был трезвым и имел водительские права“, - сообщил полицейский.
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