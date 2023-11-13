Под колесами трактора погибла женщина

По словам Арго Вахула, полицейского из группы по расследованию аварий Раквереского отделения полиции, несчастье произошло на площадке между коровниками.

„Тракторист работал и не заметил из-за установленного перед трактором устройства приблизившегося к нему пешехода. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая скончалась из-за полученных травм на месте происшествия. Тракторист был трезвым и имел водительские права“, - сообщил полицейский.

Для выяснения всех причин трагического ДТП полиция возбудила уголовное дело.

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