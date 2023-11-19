Спасем наше море! Десятки тысяч человек из десяти стран приняли участие в акции по спасению Балтийского моря

В конце августа, в День Балтийского моря в рамках кампании прошел также семинар „Биоразнообразие в Балтийском море и влияющие на него факторы “. О здоровье Балтийского моря рассказали ведущие ученые и специалисты в своей области: Кай Кюннис-Берес („Видимое и невидимое биоразнообразие“), Сирье Сильдевер („Видовое богатство планктона в Финском заливе“), Рене Рейснер („Эвтрофикация, морской мусор и опасные вещества – важные факторы влияющие на биоразнобразие Балийского моря и Финского залива“), Маркус Ветемаа („Куда делась треска и крупная камбала?“) и др. Запись семинара можно посмотреть здесь .

„С помощью кампании Save Our Sea мы хотели обратить больше внимания на экологическое состояние Балтийского моря, повысить экологическую осведомленность и привлечь к совместным действиям как можно больше городов и людей. Готовя кампанию, мы не были уверены, присоединятся ли к ней и сколько стран Балтийского моря, и поставили скромную цель провести как минимум 30 различных местных проектов или мероприятий. Сегодня с большим удовольствием могу констатировать, что на самом деле их было в три раза больше, - говорит Криста Кампус, руководитель проекта „Таллинн - Зеленая столица Европы 2023“. - Нас и других основных организаторов несколько раз спрашивали, есть ли планы продолжать такой проект в будущем. Это показывает, что кампания прозвучала и города заинтересованы в продолжении сотрудничества в такой форме по вопросам Балтийского моря“.

По словам руководителя кампании Хейди Солба, итоговые результаты оказались очень хорошими. Учитывая, что проект был организован всего за пять месяцев (включая летние месяцы отпусков), можно быть довольными международным сотрудничеством – в проекте приняли участие 10 стран (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Дания, Германия, Польша, Швеция, Аландские острова, Бельгия), 45 муниципалитетов и состоялось 91 мероприятие, в которых приняли участие более 156 000 человек.

Кампания по спасению Балтийского моря прошла с 31 августа по 16 сентября – началась в День Балтийского моря и завершилась Всемирным днем уборки. Целью кампании было привлечь внимание к все более критическому состоянию Балтийского моря и призвать города и жителей городов Балтийского моря вместе беречь Балтийское море.

Собраны килограммы окурков, пластика, стекла и… один самокат

В рамках Дня Балтийского моря было сделано и многое другое. Например, были организованы большие толоки по уборке. В организованных Департаментом экономики замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна и управой Пыхья-Таллинна толоках по уборке побережья приняли участие более семидесяти человек во главе с мэром Михаилом Кылвартом. Были очищены от мусора пляж Пикакари, Пальясаареская заповедная зона и два самых замусоренных участка в районе, кроме того, дайверы из дайвинг-центра Maremark отправились собирать мусор с моря.

Собрано около 700 литров смешанного бытовых отходов, на пляже найдено множество осколков стекла и стеклянных бутылок, из опасных отходов обнаружено несколько батареек, аэрозоли, десяток шприцев. На территории было собрано также много металла: старые ржавые металлические предметы, проволока, бутылки. Переполнен был и контейнер с пластиком. Водолазы извлекли со дна моря один самокат, два стула и два больших металлических мусорных бака.

Что дальше?

Некоторые мероприятия, родившиеся в рамках кампании, продолжаются. Выставка и образовательная программа „Идем к нулю!“ в Культурном центре Сальме продолжает работать. „Мы живем в эпоху производи-потребляй-выбрасывай. Мусор быстро исчезает из нашего поля зрения, поэтому проблему мусора легко игнорировать. Выставка наглядно демонстрирует мусор. Сколько это – 13 кг мусора: количество, которое в среднем производит каждый эстоноземелец каждый месяц? Или сколько бочек воды составляет 2450 литров? Именно такое количество необходимо для производства одной белой футболки из хлопка. Сама цифра нам ни о чем не говорит, но когда вы действительно видите этот объем, появляется более глубокое понимание“, — объясняет Катарина Папп, главный организатор „Идем к нулю!“.

Выставка „Идем к нулю!“ и специальная образовательная программа работает до конца ноября. Дополнительная информация: www.lahmenulli.ee

Кроме того, в связи с кампанией Балтийского моря для учеников 1-6 классов бесплатно проводятся уроки на тему экологии „Жизнь на Балтийском море“. Занятия проходят с сентября по декабрь в Морском музее Леннусадам. Всего зарегистрировались 74 разных классов из 31 таллиннской общеобразовательной школы, а это значит, что в уроках примут участие около 1800 таллиннских детей. Дополнительная информация: greentallinn.eu/koolilapsed-opivad-lennusadamas-elu-laanemerel

В рамках кампании в Таллинне состоялось девять крупных мероприятий, всего в кампании приняли участие не менее 15 500 человек. В других частях Эстонии проведено 14 мероприятий, в основном толоки по уборке во Всемирный день уборки.

Толоки по уборке в частях города Таллинна По данным оргкомитета Всемирного дня уборки, число участников в Таллинне было очень большим – 2840 человек. 16 сентября управа Пирита организовала прекрасную толоку на берегу реки Пирита и на пляже! В сотрудничестве с пунктом проката лодок отправились убирать мусор на пляж Пирита, на речные острова и на территорию вдоль реки, чтобы убрать мусор. Во Всемирном дне уборки в Пирита приняли участие около 40 человек. Также на предшестующей неделе уборку в районе провели образовательные учреждения Пирита. Во Всемирном дне уборки приняли участие 12 чиновником управы части города Кристийне, убирали мелкий мусор. В парке Löwenruh убирали члены Lions Club района Кристийне. Кроме того, уборку провели дети Таллиннского детского сада Mutionu и ученики Таллиннской гимназии Кристийне. Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с оргкомитетом Всемирного дня уборки в этом году разработала более обширный план действий, различные акции по уборке проводились в течение нескольких летних вечеров. Всего за лето состоялось 6 акций по уборке в так называемых критических местах, где из-за активной деятельности людей образуется много мусора. Со всей душой добровольно приняли участие в них около 150 человек. Всемирный день уборки в Пыхья-Таллинне не ограничился однодневной акцией, убирали в течение двух недель с 11.09.2023 по 24.09.2023. Интерес волонтеров был велик, работы проводились на различных участках, нуждающихся в приведении в порядок, как муниципальной собственности, так и государственной, частной и с общественно-правовым статусом. По данным оргкомитета Всемирного дня уборки, количество участников было очень большим – 2840 человек.

Всю актуальную информацию о программе „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“, найдете на greentallinn.eu/ru.