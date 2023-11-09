Один из подозреваемых в ограблении магазина в Кохтла-Ярве взят под стражу

По словам руководящей расследованием прокурора Ану Толук, подозреваемые были задержаны уже на следующую ночь после ограбления, которое произошло в Ахтме во вторник около 9 часов вечера.

„Вируская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии под стражу одного из мужчин, поскольку существует реальный риск того, что этот человек может совершить новые преступления, если останется на свободе“, - сказала Толук. Это ходатайство было удовлетворено.

По предварительным данным, у следствия есть основания утверждать, что большую роль в совершении ограбления сыграл именно мужчина, взятый под стражу.

По мнению прокурора, смелое поведение продавщицы, вступившей в схватку с грабителями и получившей легкие травмы, помогло быстрее установить личность подозреваемых.

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