В Кохтла-Ярве двое мужчин напали на продавца и ограбили магазин

Вечером 7 ноября полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где двое мужчин ворвались в магазин, напали на продавщицу и украли из кассы 250 наличными.

Женщина попыталась не дать преступникам уйти, но все же до приезда полиции им удалось скрыться.

В ходе потасовки продавщица повредила руку.

Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

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