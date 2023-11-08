08.11.2023, 11:35
В Кохтла-Ярве двое мужчин напали на продавца и ограбили магазин(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Кохтла-Ярве двое мужчин ограбили магазин.
Вечером 7 ноября полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где двое мужчин ворвались в магазин, напали на продавщицу и украли из кассы 250 наличными.
Женщина попыталась не дать преступникам уйти, но все же до приезда полиции им удалось скрыться.
В ходе потасовки продавщица повредила руку.
Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.
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