Кая Каллас о закрытии автомобильного движения по мосту Нарва–Ивангород: В Россию действительно не обязательно ехать

Премьер-министр Кая Каллас, выступая в Рийгикогу, по этому поводу сказала, что считает эту новость позитивной. „Для меня вопрос в том, почему эти нарвитяне должны ехать туда, в Россию, – уточнила она. – Я думаю, это замечательно, что Россия закрывает его. В Россию действительно не обязательно ехать“.

Напомним, что через КПП Нарва-Ивангород смогут проходить только пешеходы, а для автотранспорта останутся открытыми КПП Лухамаа и Койдула.

Основные компании-перевозчики – Lux Express, Baltic Shuttle и Ecolines – планируют продолжить перевозки пассажиров по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург и обратно, но скорее всего так, что людям придется пешком проходить через мост. Подробнее о том, что ждет путешественников, что изменится после реконструкции российского погранпункта, читайте в нашем материале.

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