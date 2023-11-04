ФОТО | Рейнсалу: мы не представляем себя в правительстве Каллас, она должна уйти в отставку

Как мы уже писали сегодня, судя по рейтингам партий, если бы парламентские выборы проходили сейчас, то партия Isamaa в любом случае вошла бы в состав коалиции. В случае, если коалицию образовали бы Партия реформ, Социал-демократическая партия и Isamaa, она имела бы 54 места в парламенте. Коалиция Эстонской консервативной народной партии, Isamaa и Центристской партии обеспечила бы 63 депутатских мандата.

Как сказал Урмас Рейнсалу Delfi, он считает, что в случае коалиции как с Партией реформ, так и с EKRE, возникли бы проблемы, однако не стал вдаваться в детали.

„Я считаю, что рейтинг — это большая ответственность. Мы рассматриваем рейтинг как инструмент, который позволит оказать давление на правительство, чтобы оно изменило свой политический почерк“, - сказал он.

Урмас Рейнсалу подчеркнул, что не считает возможным войти в коалицию с Партией реформ в качестве партнера, который заменил бы Социал-демократическую партию или Eesti 200. „Кая Каллас должна оставить пост премьер-министра. Как после этого моего заявления я могу начинать с ней переговоры или войти в возглавляемое ею правительство?“ - задался он вопросом.

Как известно, EKRE хочет провести внеочередные выборы, для созыва которых требуется одобрение парламентского большинства. Как заметил Рейнсалу, он с трудом представляет себе, чтобы часть коалиции согласилась с этим планом. „Они боятся выборов, как черт ладана“, - сказал Рейнсалу.

Председатель Isamaa считает, что выборы в Европарламент, которые пройдут в начале июня следующего года, покажут, за кого проголосует народ Эстонии, одобрит ли он политический почерк правительства Каи Каллас или сделает выбор в пользу Isamaa.

„Несомненно, после выборов в Европарламент правительство, если получит голоса, попытается использовать это обстоятельство для того, чтобы за ним было признано право принимать решения“, - сказал Рейнсалу.