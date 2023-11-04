04.11.2023, 14:15
ГРАФИК | Рейтинги партий сильно изменились. Смотрите, какие коалиции могли бы быть сформированы сегодня(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рейтинги партий настолько изменились, что если бы выборы прошли сейчас, расклад политических сил был бы следующим: нынешний правящий союз получил бы в Рийгикогу всего 38 мест, а союз EKRE, Isamaa и Центристской партии 63 места. Партия Eesti 200 вышла бы из игры, так как любые возможные коалиции можно было бы заключить без ее участия.
Если бы парламентские выборы состоялись сегодня, партии получили бы в Рийгикогу совсем не такое количество мест, какое они получили после прошедших в марте выборов. Если исходить из опроса, проведенного НКО „Институт общественных исследований“ и исследовательской фирмой Norstat Eesti AS, а также из расчетов политолога Мартина Мёльдера, то мы имели бы следующие варианты коалиций.