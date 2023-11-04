ГРАФИК | Рейтинги партий сильно изменились. Смотрите, какие коалиции могли бы быть сформированы сегодня

Если бы парламентские выборы состоялись сегодня, партии получили бы в Рийгикогу совсем не такое количество мест, какое они получили после прошедших в марте выборов. Если исходить из опроса, проведенного НКО „Институт общественных исследований“ и исследовательской фирмой Norstat Eesti AS, а также из расчетов политолога Мартина Мёльдера, то мы имели бы следующие варианты коалиций.

Нынешний правящий союз, в который входят Парти реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия, потерял бы в парламенте 21 место. У Партии реформ (сейчас 37 мест) было бы на 15 мандатов меньше и у партии Eesti 200 (сейчас 14 мест) на восемь мест меньше. Улучшила бы результат разве что Социал-демократическая партия, получив 10 мандатов вместо нынешних девяти. Получив всего 38 мест, партиям пришлось бы звать на помощь EKRE или Isamaa, отведя Eesti 200 роль статиста (не будет смысла привлекать еще одного крупного партнера).