ВИДЕО | „Было бы хорошо иметь возможность вернуться на несколько лет назад“. Правительство рассказало о новых решениях

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„Было бы хорошо, если перевести можно было не только часы, но и годы, чтобы вернуться на несколько лет назад и не принять некоторые принятые прошлым правительством решения или наоборот, принять их вовремя, если говорить, например, о эстоноязычном образовании“, - начала Кая Каллас. Сегодня в этом контексте речь идет о сланцевом заводе в Ида-Вирумаа, будущее которого правительство обсуждало на кабинетном заседании очень долго и продолжит обсуждать дальше.

Каллас сказала, что строительство завода остановлено по решению Государственного суда из-за несоответствия климатическим целям. Премьер отметила, что сейчас сложно определить условия выбросов на 2040 год, но ясно, что в долгосрочной перспективе это не соответствуют климатическим целям. В настоящее время готовится более подробный отчет об оценке воздействия на окружающую среду. На столе три варианта: прекратить строительство, отложить его или изменить закон и выдать временное разрешение.

Выбор нелегкий, заявила Каллас. Ни одна из партий, входящих сейчас в правительство, не выступала за строительство. „Это пример тех неправильных решений, которые были приняты. В своих решениях мы исходим из прагматичного понимания того, что лучше для Эстонии“.

Сланцевый завод – не самое хорошее решение для окружающей среды, но прекращение строительства нам тоже не по карману из-за уже сделанных инвестиций, отметила глава правительства.

Что касается повреждения кабеля в Финском заливе, то расследование продолжается. Обеспечение связи и газоснабжения гарантировано. В течение последних недель следователи и эксперты работали в море. Подводная зона была проверена, новых повреждений не обнаружили. В район инфраструктуры будут направлены дополнительные патрульные корабли и самолеты. Эстония поддерживает контакт с Китаем и надеется на сотрудничество.