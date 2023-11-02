Ляэнеметс: предлагаемое Россией „льготное гражданство“ расширяет правовое поле для высылки людей из Эстонии в случае проблем

В данном федеральном законе перечислены более 20 категорий льготных оснований для получения гражданства РФ, в том числе и тем, кто не проживал на территории Российской Федерации, не владеет русским языком или не знает истории страны.

По словам министра Ляэнеметса, мы имеем дело с очередным шагом в деятельности по влиянию России, целью которого является мобилизация пророссийски настроенного населения в соседних странах. „Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, думающие о гражданстве РФ люди должны понимать, что наряду с проявлением настроений ему сопутствуют и очень четкие и юридически обязывающие последствия“, - предупредил министр.

С принятием гражданства РФ у лиц без определенного гражданства появляется страна, гражданами которой они будут являться, что расширит законодательное поле для высылки лиц в случае возникновения проблем. „Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, воюющие сейчас против Украины. Служба в российских оккупационных войсках является согласно законам ЭР преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию“, - подчеркнул министр Ляэнеметс.