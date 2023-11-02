Ляэнеметс: предлагаемое Россией „льготное гражданство“ расширяет правовое поле для высылки людей из Эстонии в случае проблем(8)
В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что это является попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения, предлагая среди прочего, например, гражданство РФ не имеющим в настоящее время гражданства какой-либо страны бывшим гражданам СССР.
В данном федеральном законе перечислены более 20 категорий льготных оснований для получения гражданства РФ, в том числе и тем, кто не проживал на территории Российской Федерации, не владеет русским языком или не знает истории страны.
По словам министра Ляэнеметса, мы имеем дело с очередным шагом в деятельности по влиянию России, целью которого является мобилизация пророссийски настроенного населения в соседних странах. „Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, думающие о гражданстве РФ люди должны понимать, что наряду с проявлением настроений ему сопутствуют и очень четкие и юридически обязывающие последствия“, - предупредил министр.
С принятием гражданства РФ у лиц без определенного гражданства появляется страна, гражданами которой они будут являться, что расширит законодательное поле для высылки лиц в случае возникновения проблем. „Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, воюющие сейчас против Украины. Служба в российских оккупационных войсках является согласно законам ЭР преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию“, - подчеркнул министр Ляэнеметс.
Министр внутренних дел все же не верит, что такая кампания гражданства РФ станет среди жителей Эстонии популярной, потому что полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года наоборот подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики. „Если в 2021 году о получении гражданства ЭР ходатайствовал 291 гражданин РФ, то в 2022 году эта цифра возросла более чем в два раза – 726 лиц. Проблема скорее заключается в том, что Российская Федерация всячески препятствует выходу из гражданства РФ, что осложняет процедуру получения гражданства ЭР многими желающими“, - сказал Ляэнеметс.
Российская Федерация дает возможность в следующем году получить так называемое „льготное гражданство“, например, тем, чьи родители отказались от гражданства РФ, или гражданам стран бывшего СССР, у которых до сих пор отсутствует гражданство страны проживания. Также родитель, имеющий гражданство РФ, может ходатайствовать о гражданстве РФ своему ребенку без согласия второго родителя.
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