ИНТЕРВЬЮ | Вице-мэр Канте: Министерство образования уделяет больше внимания Ида-Вирумаа, чем Таллинну

Меньше года до первого сентября

Закон о переводе образования на эстонский язык был принят почти год назад. План действий по переводу образования на эстонский язык обучения в горуправе был утвержден 11 октября. Почему прошло столько времени?

Нельзя сказать, что ничего не делалось. Скорее делалось. Наша общая беда - у нас нет единой системы отслеживания данных для отслеживания определенных процессов. То есть, чтобы определить начальную ситуацию, из которой мы исходим, нужно делать кропотливую индивидуальную работу с каждым учебным учреждением.

Мало того, эта ситуация меняется моментально. Если мы связываемся с детским садом или со школой и спрашиваем, например, квалификацию учителя и оценку по готовности к переходу, то сегодня конкретный детский сад может сказать, что все в порядке, а завтра учителя нет. И уже под вопросом стоит весь успех перехода. Поэтому для того, чтобы действительно оценить ситуацию и получить объективную картину, с каждым детским садом и школой отдельно связывались и все эти данные собирали. И я не могу сказать сейчас, что данные, которые мы получили в сентябре, на начало ноября находятся в точно таком же состоянии.

То есть это время ушло на то, чтобы оценить ситуацию?

Более того, когда первый раз встречались с Министерством образования и науки в начале лета, мы хотели получить определённые ответы на свои вопросы. Я очень ценю, что министерство пытается думать вместе с нами, но на определённые вопросы мы до сих пор ответа не получили. А именно,