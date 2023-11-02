ИНТЕРВЬЮ | Вице-мэр Канте: Министерство образования уделяет больше внимания Ида-Вирумаа, чем Таллинну(1)
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте в интервью RusDelfi высказал опасения в связи с переводом образования на эстонский язык обучения. Основные проблемы, с его точки зрения — это по-прежнему острая нехватка учителей, неквалифицированная рабочая сила в школах и отсутствие понимания, как будет проходить обучение детей с особыми потребностями после перехода.
Меньше года до первого сентября
Закон о переводе образования на эстонский язык был принят почти год назад. План действий по переводу образования на эстонский язык обучения в горуправе был утвержден 11 октября. Почему прошло столько времени?
Нельзя сказать, что ничего не делалось. Скорее делалось. Наша общая беда - у нас нет единой системы отслеживания данных для отслеживания определенных процессов. То есть, чтобы определить начальную ситуацию, из которой мы исходим, нужно делать кропотливую индивидуальную работу с каждым учебным учреждением.
Мало того, эта ситуация меняется моментально. Если мы связываемся с детским садом или со школой и спрашиваем, например, квалификацию учителя и оценку по готовности к переходу, то сегодня конкретный детский сад может сказать, что все в порядке, а завтра учителя нет. И уже под вопросом стоит весь успех перехода. Поэтому для того, чтобы действительно оценить ситуацию и получить объективную картину, с каждым детским садом и школой отдельно связывались и все эти данные собирали. И я не могу сказать сейчас, что данные, которые мы получили в сентябре, на начало ноября находятся в точно таком же состоянии.
То есть это время ушло на то, чтобы оценить ситуацию?